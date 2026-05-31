＜独身友達との距離感＞子どもが小さくて、なかなか会えない……責められたママの悩み
結婚して子どもが生まれると、学生時代の友達と会う機会が減ってしまうこともあるでしょう。相手が独身だったり子どもがいなかったりすると、なおさらかもしれません。先日ママスタコミュニティには既婚で子どもがいる人が、友達とどれくらいの頻度で会っているのかという質問がありました。
『私は3ヶ月に1度、1人の友達と会うくらいです。休みは平日1日と日曜日。子どももまだ小さいため、平日1日は何もなかったら会えるけれど、通院などが入ると難しいです。独身の友達に怒られました。みなさんは、友達にどれくらい会えています？』
子どもが小さければ、独身の友達と会う機会は減ってしまう
『子どもが小さい頃は、数年に1回だったよ』
『学生時代の友達と月1で会っています。子どもたちの歳も近いから一緒に遊べる。最近は親が口を挟まなくても子ども同士で遊んでいるので、のんびりお茶をして、学生みたいに他愛もない話で盛り上がっています』
『子どもの年齢や習い事、夫婦の労働状況、頼れる実家があるかなどで変わってくると思う。LINEのやり取りはしても、会うのは3ヶ月に1回はザラだよ』
子どもが小さいということは、まだ乳幼児なのかもしれません。小さな子どもと一緒にお出かけするのは大変ですし、急な体調不良で約束をキャンセルすることもあるでしょう。またランチをするにしても、子どもと入れるお店を選ぶのも一苦労ですし、夜遅くまで一緒にいられるわけではないので、時間も限られてしまいますね。子どもが小さいうちは友達と会うこと自体、ハードルが高いのではないでしょうか。ママたちからも「子どもが未就学児のうちは、友達と1年に1回会えばいいほうだった」、「独身の友達とは疎遠になるのが普通じゃない？」といったコメントが寄せられました。
ママたちが友達と会えるかどうかは、家庭の状況にも左右されやすいものです。友達にも同じくらいの年齢の子どもがいれば子どもたち同士で遊べるため、ママ同士会いやすくなります。しかし、投稿者さんのように友達が独身となると、頻繁に会うのは厳しいかもしれません。
友達に会えるのは子どもの用事や体調、旦那の都合次第
『全然会えてないな。土日は休みだけれど、子どもの習い事で埋まっている。生活リズムの合う人とだったら、もう少し会えるかもしれないけれどね』
『子どもが生まれてからは、1年に2、3回くらい。人と会うよりも自分の身体を休めたり、1人の時間がほしい気持ちが強かったり。自分から声をかけないから、今会っている子は1人しかいない。それに比べて旦那は「さっき呼ばれて、今から行っていい？」と普通に出かける。こっちはどこかに行くときには、子どもの用事や体調、旦那の都合も確認しないといけないのに』
ママたちが友達となかなか会えないのは、産後の体力低下や友達と会うより一人の時間を優先したくなるなど、リアルな事情があるからだとわかりました。特に仕事をしているママであれば平日は仕事と家事育児に追われ、土日は子どもとのお出かけや習い事で予定がびっしり埋まっていることも。また、旦那さんが子どもを見ていてくれて、ちょっとした時間が空いたとしても、「2時間でいいから寝たい」、「1人でダラダラしたい」という欲求のほうが強くなることもあるでしょう。
さらに、ママが慌ただしい毎日の中でなんとか時間を作っているのに旦那さんは気軽に友達と会えたりすると、時間の使い方の違いにモヤッとしてしまうこともありますよね。
子どもがいる状況に配慮しない友達にも疑問符が
『あなたの状況を知っていて怒ってくる友達は、友達ではないよね。自分のことしか考えていないじゃん。私は年に1回、遠方に住んでいる子たちと会うよ。子どもがいる人、独身、シングルといるけれど、独身の子も私たちの状況に合わせて気遣ってくれている』
『今までと同じペースで遊べなくて怒るような友人なら、遊ばなくていいと思います。子育て中は疎遠でも細く付き合いが続いて、子育てが一段落した頃にまた旧交を温める人もいます』
『何ヶ月も前から会う計画をしていても、当日子どもが発熱してドタキャンもある。私の友達（独身）は、「気にしなくていい。〇〇ちゃん大丈夫？」と気遣ってくれる』
ママたちが気になっていたのは投稿者さんのお友達の対応です。投稿者さんにまだ小さな子どもがいることはわかっているのなら、独身のときのように頻繁に会えないことは想像に難くないでしょう。それにもかかわらず、会えないことを怒ってくるのは、あまりにも配慮がなく優しさに欠けていると感じてしまいますね。
住んでいる場所やライフスタイルの変化とともに、交友関係が変わるのは当然のことでしょう。それでもなお、連絡を取り合って会うことになるのは、お互いに配慮ができて信頼関係を築けている友達ですよね。また子育て中に疎遠になっても、数年経って落ち着いたら昔と変わらずに会って話せることも友達のよさではないでしょうか。
投稿者さんが、その友達となかなか会えないことは仕方のないことです。今は子育てを優先しても、しばらくしたらまた頻繁に会えるタイミングがくることでしょう。その日を楽しみにしつつ今の状況を受け入れることも大切になりそうです。
文・AKI 編集・こもも