ミッフィー・ワンダースクエア1周年デザイン！ ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”グッズ

記事ポイント ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」1周年を記念した新グッズを販売中マイ・ミッフィーブティックやバニー・ホップ・ギフトで、ワンピースやムーブぬいぐるみを展開2026年5月21日発売のアパレル・雑貨で、ハウステンボスならではのお祝い気分を楽しめる ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」1周年を記念した新グッズを販売中マイ・ミッフィーブティックやバニー・ホップ・ギフトで、ワンピースやムーブぬいぐるみを展開2026年5月21日発売のアパレル・雑貨で、ハウステンボスならではのお祝い気分を楽しめる

ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」の1周年を記念したグッズが登場しています。

ミッフィーとおそろい気分で楽しめるワンピースや、バルーンを持ったムーブぬいぐるみなど、お祝い感のあるアイテムがラインナップされています。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”ミッフィー・ワンダースクエア1周年グッズ

販売店舗：マイ・ミッフィーブティック、バニー・ホップ・ギフトなど発売日：2026年5月21日内容：ミッフィー・ワンダースクエア1周年デザインのアパレル・雑貨

マイ・ミッフィーブティックやバニー・ホップ・ギフトでは、ミッフィー・ワンダースクエア1周年を記念したグッズを販売中。

ブルーのワンピース、バルーンやコンフェッティ柄のアパレル、大容量トート、ギミック付きぬいぐるみがそろいます。

ミッフィー・ワンダースクエア1周年 ワンピース

発売日：2026年5月21日販売店舗：マイ・ミッフィーブティック

ミッフィーとおそろいのブルーが目を引くワンピース。

スカーフ付きで、サイドの紐は自由に結べてアレンジも楽しめます。

ミッフィー・ワンダースクエア1周年 ムーブぬいぐるみ

発売日：2026年5月21日販売店舗：バニー・ホップ・ギフト

風船を持ってお祝いしているようなミッフィーのギミック付きぬいぐるみ。

足を押すと手が動く、かわいい仕掛けが楽しめます。

※お一人様3点まで

ミッフィー・ワンダースクエア1周年 トップス

発売日：2026年5月21日販売店舗：マイ・ミッフィーブティック

バルーンやミッフィー、コンフェッティのパターン柄がかわいいトップス。

別売りのスカートと合わせれば、華やかなコーディネートが楽しめます。

ミッフィー・ワンダースクエア1周年 トート

発売日：2026年5月21日販売店舗：マイ・ミッフィーブティック

バルーンのポケットが目を引くトートバッグ。

しっかり大容量で、場内でも大活躍するアイテムです。

ミッフィー・ワンダースクエア1周年 スカート

発売日：2026年5月21日販売店舗：マイ・ミッフィーブティック

バルーンやミッフィー、コンフェッティのパターン柄がかわいいスカート。

別売りのトップスと合わせれば、華やかなコーディネートが楽しめます。

ミッフィー・ワンダースクエアの1周年を記念したグッズは、ハウステンボスで過ごすお祝い気分をそのまま持ち帰れるアイテムです。

身につけて楽しめるアパレルから、飾って遊べるぬいぐるみまで、ミッフィーと一緒に特別な1周年を楽しめます。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”ミッフィー・ワンダースクエア1周年グッズの紹介でした。

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よくある質問

Q. どこで販売されますか？

A. ハウステンボス内のショップ「クート」などで販売されます。

商品により販売場所や発売時期が異なる場合があります。

Q. 限定デザインのグッズはありますか？

A. ハウステンボスらしい風車や花、各ブランドのロゴを組み合わせた限定デザインのグッズがラインナップされています。

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