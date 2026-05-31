【5月31日の契約情報】群馬が2選手の退団発表…八王子は一挙4選手の契約満了、香川HC就任も

5月29日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグの各クラブが、2026－27シーズンへ向けて選手やコーチの契約情報を発表した。

群馬クレインサンダーズは、18日付で自由交渉選手リストに登録していたヨハネス・ティーマンと佐藤誠人が退団することを発表した。ドイツ代表としての実績もあるティーマンは、負傷の影響もあってB1リーグ戦36試合の出場にとどまったものの、1試合平均11.4得点、6.0リバウンドを記録。今シーズンB1デビューを果たした佐藤とともに、来シーズンは新天地へと渡ることになった。

また、B3の八王子ビートレインズは、チーム最多13.9得点を挙げたタレン・サリバンを含む外国籍選手4名が契約満了となることを発表。香川ファイブアローズは、茨城ロボッツのアシスタントコーチを務めていた東島奨氏がヘッドコーチに就任し、籔内幸樹氏がHCからアソシエイトヘッドコーチに配置転換されることになった。

◆■5月31日のBリーグ契約情報

＜選手＞



ヨハネス・ティーマン（群馬／契約満了⇒退団）



佐藤誠人（群馬／契約満了⇒退団）



タレン・サリバン（八王子／契約満了）



ドノバン・クレイ（八王子／契約満了）



ジェヴォニー・スコット（八王子／契約満了）



アイヴァン・アスカ（八王子／契約満了）

＜スタッフ＞



東島奨（香川HC／茨城から移籍）



籔内幸樹（香川AHC／香川HCから配置転換）



阿保直樹（香川AC／契約継続）





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