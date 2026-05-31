おいしくるメロンパンが8月26日、11thミニアルバム『avenue』をリリースすることが発表となった。

同ミニアルバムには「ツツジの枯れる頃には」をはじめとしたファンタジーと現実世界を行き来するような幻想的世界観と、10周年を経てさらに研ぎ澄まされたアンサンブルが体感可能な全5曲が収録される。

リリース仕様は通常盤、初回映像盤、初回2CD盤の全3形態。初回映像盤には＜おいしくるメロンパン bouquet tour - never ending blue -＞よりZepp DiverCity公演の全編、そしてメジャーデビューを直前に控えた結成10周年当日の2025年9月29日に開催された＜おいしくるメロンパン 10th anniversary live - 醒めない夢をいつまでも - ＞より渋谷 CLUB QUATTRO初日公演の一部が収録される。

初回2CD盤には、リリースから10年を迎える1stミニアルバム『thirsty』の再録盤『thirsty (remember take) 』が付属。予約特典と早期予約特典の内容も公開となった。

『avenue』を引っ提げたツアー＜おいしくるメロンパン avenue tour - sleepwalk -＞は、9月25日の東京・渋谷 Spotify O-EASTを皮切りに、12月20日の東京・昭和女子大学 人見記念講堂まで、自身初の名阪福ホール公演を含む全国12箇所を巡る。FC会員最速先行受付は本日5月31日18:00より。

初回映像盤(CD+DVD)

初回2CD盤

通常盤

■ツアー＜おいしくるメロンパン avenue tour - sleepwalk -＞

09月25日(金) 東京・渋谷Spotify O-EAST

10月03日(土) 広島・CLUB QUATTRO

10月04日(日) 香川・高松 MONSTER

10月10日(土) 新潟・LOTS

10月17日(土) 愛知・名古屋Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

10月24日(土) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

10月25日(日) 仙台Rensa

11月06日(金) 北海道・札幌ペニーレーン24

11月07日(土) 北海道・旭川CASINO DRIVE

11月21日(土) 福岡・福岡国際会議場メインホール

11月28日(土) 大阪・NHKホール

12月20日(日) 東京・昭和女子大学 人見記念講堂

【FC会員最速先行】

受付期間：5/31(日)18:00〜6/7(日)23:59

受付URL：https://fc.oisiclemelonpan.com/