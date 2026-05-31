２０１８年以降、日本ダービーを超える距離の国内Ｇ１を優勝した父を持つ皐月賞１〜３着馬を、ダービーの着順とともに全て挙げます（※左：皐月賞、右：ダービーの着順）。

１８年１着エポカドーロ→２着

１９年３着ダノンキングリー→２着

２０年１着コントレイル→１着

２０年２着サリオス→２着

２１年１着エフフォーリア→２着

２２年２着イクイノックス→２着

２２年３着ドウデュース→１着

２３年１着ソールオリエンス→２着

２５年２着クロワデュノール→１着

該当馬は９頭いて、全て１、２着の【３・６・０・０】でした。スタミナが血統で裏打ちされていた皐月賞１〜３着馬は、４００メートル距離が延びても全く問題にせず、１、２着を確保しています。

今年該当するのは１着の（１７）ロブチェンのみ。２着以内は濃厚でしょう。

９４年以降、皐月賞馬がダービーで１、２着した年は１５回あり、相手１５頭は以下の３タイプに分類できます（※重複該当あり）。

【Ａ】前走重賞優勝馬＝１０頭

【Ｂ】皐月賞２着馬＝３頭

【Ｃ】弥生賞１、２着馬＝３頭

今年は、【Ａ】（６）コンジェスタス、（９）アウダーシア、（１４）ゴーイントゥスカイ、【Ｂ】（１１）リアライズシリウス、【Ｃ】（１）ライヒスアドラー、（５）バステールの６頭が該当。（１７）ロブチェンからこの６頭への［馬連］６点を買えば、的中の可能性は高いと思いますが、やっぱり競馬の祭典・ダービーですからね。できうる限り、配当面も追求していきます。

（１７）ロブチェンの皐月賞の優勝タイムはコースレコードの１分５６秒５ですが、優勝タイムが１分５８秒１以内だった６回の１、２着馬のダービーの成績を比較してみましょう。

【１着】＝【０・１・１・４】

【２着】＝【２・１・１・２】

１着馬は優勝できず、２着馬は２頭が優勝。結果を見る限り、速いタイムで決着した皐月賞において、勝ち切ったのと勝ち切れなかった、もしくは勝ち切らなかったのでは、残る身体的ダメージに差があるのかもしれません。

（１７）ロブチェンの優勝はないとすれば、［馬連］６点ではなく、（１７）２着固定の［馬単２着流し］６点へ変更。これで配当も跳ね上がります。２着流しですからね、お間違えのなきよう。

以上を踏まえて、皐月賞を振り返ります。

最後の直線、（１１）リアライズシリウスはいったん先頭に立つも（１７）ロブチェンに抜き返され、叩き合いの末の２着……。実はこれ、速い決着になってしまうことを悟った（１１）リアライズシリウスが、自身のダービー制覇の可能性を残すため、あえて（１７）ロブチェンを前に出し、２着に退いたのではないか――と。

相手選手をわなにかける、サッカーの戦術・オフサイドトラップさながらに。

この予……妄想に基づく◎策士（１１）を１着に、（１７）を２着に配置した、［３連単１、２着固定］１着（１１）→２着（１７）→３着全通り１６点を買って、さらなる高配当を狙います。

＜結論＞

［馬単２着流し］

２着（１７）→１着（１）（５）（６）（９）（１１）（１４）６点

［３連単１、２着固定］

１着（１１）→２着（１７）→３着全通り１６点

（漫画原作者・綱本将也）