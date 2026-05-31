巨人５―３日本ハム（交流戦＝３０日）――巨人が４カードぶり勝ち越し。

一回に松本の適時二塁打で先制し、その後もキャベッジ、岸田の連続ソロなどで加点した。西舘は今季初勝利。日本ハムは反撃及ばず。

「揺さぶり」、パ・リーグ最多勝右腕を攻略

巨人は序盤で、２年連続パ・リーグ最多勝右腕の有原を攻略した。キャベッジ、岸田の２者連続本塁打も大きかったが、好投手の出はなをくじいたのは間違いなく、２年目の浦田の「足攻」だろう。

一回、一死から中前打で出塁し、続く松本の初球で仕掛けた。思い切りの良いスタートで、二盗に成功。立ち上がりの有原に重圧をかけ、松本の左翼線への二塁打で先制のホームを踏んだ。

圧巻は、敵失で出塁した三回。有原が警戒してけん制を繰り返す中、再び二盗に成功すると、今度は三盗も決めて一死三塁に好機を広げ、ダルベックの適時打で再び生還した。打球は前進守備の三遊間をゴロで破り、浦田の進塁が生きた格好だ。足で揺さぶりをかけて得点を呼び込み、「（試合前に）何回も動画を見て研究して、そういった中でいいスタートが切れたのは良かった」とうなずいた。

１２盗塁はチームトップで、セ・リーグ２位に浮上した。そんな浦田の長所について、一塁ベースコーチを務める亀井外野守備兼走塁コーチは「しっかり準備する中、思い切りも良く、『怖いものなし』という度胸がある」と評する。球場への移動時間など寸暇を惜しんで対戦相手の投球映像を見返す研究熱心さも、成功率の高さを支えている。

「塁に出たら、常に次の塁を狙っている」と浦田。チーム打率、総得点がいずれもリーグ５位にとどまっている中、「攻撃を動かす存在になっている」（亀井コーチ）という積極果敢な２３歳の役割は、重要性を増していきそうだ。（佐野司）