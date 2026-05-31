歌手の伍代夏子（64）が30日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。夫で俳優の杉良太郎（81）の、ベトナムでの“超VIP待遇”について語った。

杉は以前から福祉活動の一環として、ベトナムで孤児らの里親を務めてきた。当初は進学を希望する子どもたち個人を支援していたが、次第に児童養護施設を設立。里子の数はのべ245人にもなった。

杉は現地で日本語学校も運営しており、支援を受けた子どもたちの中には、要人の通訳を務めるようになった人も。伍代は「杉さんが（現地に）行くたびに、要人の方がしゃべることを通訳していただいたりしていて」と話した。

杉の長年の貢献もあり、ナインティナイン岡村隆史（55）が「杉さまが向こうに行かれる時って、ベトナムのすごい偉い方と一緒になるんですもんね。VIP中のVIPって聞いたことがあるよ」と言及。

伍代は「飛行機から降りたら、もう、すぐ車です。（入国審査などは）通らない」と明かす。

NON STYLE石田明（46）が「えっ、杉さん、（保安検査で）靴、脱がされへんの！？」と驚くと、伍代は「脱がないですよ。もう靴、脱ぐの大嫌いですから」と笑った。

伍代はさらに、「パトカー先導ですよ。パトカーが先導して車が走ってても、（他の車が）割り込んで来ようとするんですけど、それを白バイ警官が、こうやって（追い払う）」と説明。

ベトナムでの杉の歓待ぶりに、岡村は「そらそうですわ、これだけのことやってらっしゃいますから。ベトナムのために」とうなずいていた。