CL初制覇を目指すアーセナル、開始６分で先制！優勝を知るハバーツが決勝で再びゴール！前回王者パリSGは後半に反撃なるか
現地５月30日、チャンピオンズリーグ（CL）の決勝で、アーセナルとパリ・サンジェルマンが、ハンガリーの首都ブダペストで対戦している。
ビッグマッチの開始６分、いきなりスコアが動く。裏に抜け出したハバーツが、左サイドの角度のないところからニア上をぶち抜き、悲願の初優勝を目指すアーセナルが幸先良く先制した。
26歳のドイツ代表FWは、CL制覇を達成したチェルシー時代の2020-21シーズンに続き、またも決勝で得点した。
連覇が懸かるパリSGは早めに追いつきたいところだが、ボールを保持して押し込むもアーセナルの堅守を前にフィニッシュまでは持ち込めない。43分にはメンデスが左サイドを崩してチャンスを創出。しかし、同点弾には繋げられない。
前半はこのまま１−０で終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】超豪快！ニア上ぶち抜き！アーセナルFWの鮮烈先制弾
ビッグマッチの開始６分、いきなりスコアが動く。裏に抜け出したハバーツが、左サイドの角度のないところからニア上をぶち抜き、悲願の初優勝を目指すアーセナルが幸先良く先制した。
26歳のドイツ代表FWは、CL制覇を達成したチェルシー時代の2020-21シーズンに続き、またも決勝で得点した。
連覇が懸かるパリSGは早めに追いつきたいところだが、ボールを保持して押し込むもアーセナルの堅守を前にフィニッシュまでは持ち込めない。43分にはメンデスが左サイドを崩してチャンスを創出。しかし、同点弾には繋げられない。
前半はこのまま１−０で終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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