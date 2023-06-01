ハバーツが先制点を決め、喜ぶアーセナルの選手たち。(C)Getty Images

写真拡大

　現地５月30日、チャンピオンズリーグ（CL）の決勝で、アーセナルパリ・サンジェルマンが、ハンガリーの首都ブダペストで対戦している。

　ビッグマッチの開始６分、いきなりスコアが動く。裏に抜け出したハバーツが、左サイドの角度のないところからニア上をぶち抜き、悲願の初優勝を目指すアーセナルが幸先良く先制した。

　26歳のドイツ代表FWは、CL制覇を達成したチェルシー時代の2020-21シーズンに続き、またも決勝で得点した。
 
　連覇が懸かるパリSGは早めに追いつきたいところだが、ボールを保持して押し込むもアーセナルの堅守を前にフィニッシュまでは持ち込めない。43分にはメンデスが左サイドを崩してチャンスを創出。しかし、同点弾には繋げられない。

　前半はこのまま１−０で終わった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】超豪快！ニア上ぶち抜き！アーセナルFWの鮮烈先制弾

 