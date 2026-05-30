パレス鎌田大地、欧州の舞台で再び価値を証明した。勝負どころで確実に仕事。キャリアの全盛期にＷ杯を迎えようとしている【現地発】

パレス鎌田大地、欧州の舞台で再び価値を証明した。勝負どころで確実に仕事。キャリアの全盛期にＷ杯を迎えようとしている【現地発】