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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【小銭を資産に変えろ】タイパ最強キャンペーン攻略で小銭を稼いで投資に回せ エアウォレット DeNA Pay 」を公開した。動画では、ネコ山がタイムパフォーマンスを重視した最新のポイ活キャンペーンと、その攻略法について解説している。



ネコ山はまず、ポイ活に対して「手間の方が大きい」「副業をした方がいい」という否定的な声があることに触れ、「今のポイ活はタイパもコスパもめちゃめちゃいいすよ」と反論。自身もポイ活収益で年間100万円を目指していると明かし、効率の良さを強調した。



具体的なキャンペーンとして、「エアウォレット」の公式LINE友だち追加による550円プレゼントや、「DeNAアカウント」とLINEの連携による500円キャッシュバックなどを紹介。さらに、アプリ「Yoyappin by WESTER」のインストールとログインで獲得できる300ポイントについて、「WESTERポイントはICOCAにチャージできる」と述べ、関西圏以外でもSuicaと同様に全国で利用可能だと利便性の高さを解説した。



また、視聴者からの質問に答える形で、三井住友銀行「Olive」の外貨積立キャンペーンの注意点にも言及。エントリーと実際の判定期間に数ヶ月のタイムラグがあるため、「よほどマメな人じゃないと忘れちゃうじゃないですか」と指摘し、スケジュール管理の重要性を説いている。



最後にネコ山は、給与振込口座を複数指定できるという視聴者のコメントを取り上げ、給与受け取りで特典がもらえる銀行キャンペーンの多さから「ポイ活民は給与受け取り口座を変更したいんすよ」と本音を漏らした。日々のわずかな手間で着実に資産を増やす、現代のポイ活のリアルな姿が垣間見える内容となっている。