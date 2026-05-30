出演者直筆サイン、宿泊者限定で抽選！ 和歌山市観光課 プリンスアイスワールド和歌山公演 連携特別企画

記事ポイント 2026年6月20日・21日、和歌山ビッグホエールで「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催されます市内宿泊者を対象に出演者直筆サイン入りパンフレットが抽選でプレゼントされます公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターが3日間10%割引になります 2026年6月20日・21日、和歌山ビッグホエールで「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催されます市内宿泊者を対象に出演者直筆サイン入りパンフレットが抽選でプレゼントされます公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターが3日間10%割引になります

和歌山市内でフィギュアスケートの祭典が開かれ、公演だけでなく和歌山グルメや物産も一緒に楽しめる特別企画が用意されています。

公演に合わせて和歌山市役所観光課が主導する4つの企画が展開され、会場内外が和歌山の魅力で包まれます。

和歌山市観光課「プリンスアイスワールド和歌山公演」連携特別企画





開催日：2026年6月20日（土）・21日（日）会場：和歌山ビッグホエール主催：和歌山市役所 観光課問い合わせ：TEL 073-435-1234 ／ MAIL kanko@city.wakayama.lg.jp

2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、和歌山ビッグホエールにて「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催されます。

和歌山市役所観光課が公演に合わせて4つの特別企画を実施し、市内宿泊者向けプレゼントキャンペーン・出演者控室への物産コーナー設置・キッチンカーマルシェ・土産品センターでの割引特典が揃います。

フィギュアスケートの公演観覧と和歌山の食・土産が一体となった体験が可能です。

企画1：市内宿泊者限定プレゼントキャンペーン

公演期間中に和歌山市内の宿泊施設に宿泊した人を対象に、会場内の観光案内所ブースで応募を受け付けます。

抽選で当選した人には、出演者による直筆サイン入りパンフレットが数量限定でプレゼントされます。

詳細は和歌山市公式サイトに掲載されます。

企画2：出演者控室に設置される和歌山物産コーナー





プリンスアイスワールドの出演者控室内に「和歌山物産コーナー」が設置され、和歌山産のスイーツ・加工品・農産品が並びます。

出演者へ提供される和歌山産品の一部商品は、会場外のキッチンカーマルシェや和歌山市観光土産品センターでも購入できます。

企画3：会場外広場で開かれるキッチンカーマルシェ





会場外広場では、和歌山県産食材を一部使用したグルメメニューを提供するキッチンカーマルシェが開催されます。

軽食からスイーツまで幅広いメニューが揃い、出演者に提供される和歌山産品の一部も販売されます。

企画4：和歌山市観光土産品センターでの10%割引特典





割引期間：6月19日（金）〜21日（日）の3日間対象：公演チケット提示者割引率：10%所在地：和歌山市一番丁3番地営業時間：午前9時〜午後6時

和歌山市一番丁3番地にある和歌山市観光土産品センターでは、6月19日（金）から21日（日）の3日間、公演チケットを提示した人に10%割引が適用されます。

出演者へ提供される和歌山産品の一部商品も取り扱っており、公演観覧の記念として和歌山ならではの品が手に入ります。

直筆サイン入りパンフレットの抽選プレゼントから10%の土産品割引まで、市内宿泊を絡めることで特典が広がる構成となっています。

6月20日・21日の公演本番だけでなく、前日の19日から和歌山市内に滞在することで、より多くの企画を体験できます。

和歌山市観光課「プリンスアイスワールド和歌山公演」連携特別企画の紹介でした。

よくある質問

Q. 市内宿泊者限定キャンペーンの応募はどこで受け付けていますか？

A. 和歌山ビッグホエール会場内の観光案内所ブースで応募を受け付けます。

対象日に和歌山市内の宿泊施設に宿泊した人が対象です。

Q. キッチンカーマルシェと土産品センターの割引は開催日時が異なりますか？

A. キッチンカーマルシェは公演開催日の6月20日・21日に会場外広場で展開されます。

和歌山市観光土産品センターの10%割引は6月19日（金）から21日（日）の3日間が対象です。

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