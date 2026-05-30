◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）

３歳のスピード自慢１６頭で争われ、高杉吏麒騎手騎乗で３番人気のタマモイカロス（牡３歳、栗東・藤岡健一厩舎、父デクラレーションオブウォー）は、メンバー最速となるラスト３２秒７で追い込むも３着に終わった。デビュー３年目の高杉騎手は、師匠・藤岡健調教師の管理馬で臨んだが、初タイトルはわずかに届かなかった。

同馬は昨年６月に小倉でデビュー。３戦目で初勝利をマークし、続く中京２歳Ｓは４着。キャリアを積み重ねながらパワーアップし、２走前のマーガレットＳでオープン・リステッド初勝利を挙げたが、重賞３度目の挑戦では勝利をものにできなかった。

勝ったのは５番人気のデアヴェローチェ（北村友一騎手）で勝ち時計は１分７秒６。２着は６番人気のヒシアイラ（荻野極騎手）だった。

高杉吏麒騎手（タマモイカロス＝３着）「もう少しポジションを取りたかったけど、重賞になると周りも速いですから」

丸山元気騎手（ガラベイヤ＝４着）「調教がよかったし、期待していたんですけど、この速い時計で走れたことは収穫です。これから、もっと良くなるかなと思います」

小沢大仁騎手（トップアタック＝５着）「前走の新潟もいい勝ち方でしたし、折り合いの課題が少なくなってきているので、自信を持って、スピードを生かす競馬をしました。ハナにこだわるつもりもなかったですけど、並びもよかったし、せっかくの１番枠だったので、それを生かすレース。最終週の馬場のぶん、最後はちょっと苦しくなりましたけど、いいところは見せられたかなと思います」