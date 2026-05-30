千葉Jのナシール・リトルが契約満了…今季16.5得点7.7リバウンドをマークした元NBA選手

5月30日、B1東地区の千葉ジェッツは、ナシール・リトルとの選手契約満了を発表。Bリーグ規定により6月1日15時に自由交渉選手リストに公示されることとなった。

現在26歳のリトルは、199センチ100キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。ノースカロライナ大学チャペルヒル校から、2019年のNBAドラフト1巡目（全体25位）でポートランド・トレイルブレイザーズから指名された。2024－25シーズンはマイアミ・ヒートと契約しながらも開幕前にウェイブされGリーグでプレーし、アメリカップ予選ではアメリカ代表としても活躍した。

今シーズン開幕前に千葉Jに加入し、2023－24シーズンにフェニックス・サンズでチームメートだった渡邊雄太と再会。Bリーグデビューシーズンで、B1リーグ戦53試合に出場し、1試合平均16.5得点、7.7リバウンド、2.1アシスト、0.7ブロック、1.0スティールを記録し、強烈なダンクのハイライトシーンや、果敢なリバウンドなど献身的なプレーでもファンの心をつかんだ。さらに、チャンピオンシップの群馬クレインサンダーズとのGAME2では33得点をマーク。CS5試合で1試合平均20.6得点とパフォーマンスを上げ、チームのセミファイナル進出に貢献した。

今回の発表に際しリトルは、クラブ公式サイトを通じて「千葉ジェッツのファンの皆さんへの感謝の気持ちは、とても言葉では言い表せません。これほど素晴らしい方々の前でプレーできたことを、心から光栄に思います。タフなシーズンを通して、私を温かく迎え入れ、私たちを支えてくださり本当に感謝しています。皆さんのことは一生忘れません。本当にありがとうございました」と、感謝の言葉を残した。

【動画】元NBAプレーヤーの実力…千葉Jナシール・リトルのハイライト映像