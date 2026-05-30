―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から29日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6104> 芝浦機 　　　　東Ｐ 　 -16.21 　　5/25　本決算　　　-38.02
<7590> タカショー 　　東Ｓ　　 -2.53 　　5/26　　　1Q　　　　黒転
<2391> プラネット 　　東Ｓ　　 -1.96 　　5/27　　　3Q　　　　0.45

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした29日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース