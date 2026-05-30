【日本ダービー】岩田康誠騎手 復活をかけて、ダービー制覇を目指す姿に密着

52歳となった岩田康誠騎手は、かつての勢いをすっかり失っていました... その胸の中には、語られることのない、大きな葛藤が。

トップジョッキーが、どん底の日々から這い上がり、復活をかけて、ダービー制覇を目指す姿に密着しました。

協力：福永祐一厩舎





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第93回日本ダービー（東京優駿）（GI）枠順

2026年5月31日（日）2回東京12日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 ライヒスアドラー（牡3 佐々木大輔）

1-2 マテンロウゲイル（牡3 横山和生）

2-3 ケントン（牡3 丹内祐次）

2-4 アルトラムス（牡3 横山武史）

3-5 バステール（牡3 川田将雅）

3-6 コンジェスタス（牡3 西村淳也）

4-7 メイショウハチコウ（牡3 M.ディー）

4-8 ショウナンガルフ（牡3 浜中俊）

5-9 アウダーシア（牡3 D.レーン）

5-10 ジャスティンビスタ（牡3 坂井瑠星）

6-11 リアライズシリウス（牡3 津村明秀）

6-12 アスクエジンバラ（牡3 岩田康誠）

7-13 パントルナイーフ（牡3 C.ルメール）

7-14 ゴーイントゥスカイ（牡3 武豊）

7-15 フォルテアンジェロ（牡3 荻野極）

8-16 グリーンエナジー（牡3 戸崎圭太）

8-17 ロブチェン（牡3 松山弘平）

8-18 エムズビギン（牡3 F.ゴンサルベス）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。