【日本ダービー】岩田康誠騎手 復活をかけて、ダービー制覇を目指す姿に密着
52歳となった岩田康誠騎手は、かつての勢いをすっかり失っていました... その胸の中には、語られることのない、大きな葛藤が。
トップジョッキーが、どん底の日々から這い上がり、復活をかけて、ダービー制覇を目指す姿に密着しました。
協力：福永祐一厩舎
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第93回日本ダービー（東京優駿）（GI）枠順
2026年5月31日（日）2回東京12日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 ライヒスアドラー（牡3 佐々木大輔）
1-2 マテンロウゲイル（牡3 横山和生）
2-3 ケントン（牡3 丹内祐次）
2-4 アルトラムス（牡3 横山武史）
3-5 バステール（牡3 川田将雅）
3-6 コンジェスタス（牡3 西村淳也）
4-7 メイショウハチコウ（牡3 M.ディー）
4-8 ショウナンガルフ（牡3 浜中俊）
5-9 アウダーシア（牡3 D.レーン）
5-10 ジャスティンビスタ（牡3 坂井瑠星）
6-11 リアライズシリウス（牡3 津村明秀）
6-12 アスクエジンバラ（牡3 岩田康誠）
7-13 パントルナイーフ（牡3 C.ルメール）
7-14 ゴーイントゥスカイ（牡3 武豊）
7-15 フォルテアンジェロ（牡3 荻野極）
8-16 グリーンエナジー（牡3 戸崎圭太）
8-17 ロブチェン（牡3 松山弘平）
8-18 エムズビギン（牡3 F.ゴンサルベス）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。