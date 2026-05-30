モンツァ、昇格POの末に1年でセリエA復帰！　カタンザーロは43年ぶりの昇格逃す

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　モンツァが1年ぶりにセリエAに復帰することが決定した。

　セリエBを3位で終えたモンツァと、5位で終えたカタンザーロによるセリエA昇格プレーオフ決勝。カタンザーロの本拠地で行われたファーストレグは2−0でモンツァが先勝していたなか、29日にモンツァのホームでセカンドレグが開催された。

　試合は39分にセットプレーからフェリペ・ジャックが頭で叩き込んでカタンザーロが先制すると、78分にはルッジェーロ・フロシニーニがクロスに頭で合わせ、カタンザーロが2試合合計で追いつくことに成功した。

　それでも、このまま試合は終了。2試合合計2−2となったが、延長戦は行われず、規定によりレギュラーシーズンの順位で上位に終わったモンツァのセリエA昇格が決定した。

　モンツァにとっては1年での1部復帰となった一方、1982−83シーズン以来セリエAに昇格できていないカタンザーロにとっては43年ぶりの昇格とはならなかった。

　この結果、セリエBからはヴェネツィア、フロジノーネに続いて、モンツァが来季はセリエAに挑戦することが決定。なお、セリエAからはクレモネーゼ、ヴェローナ、ピサが降格することが決まっている。


【ハイライト動画】モンツァvsカタンザーロ