【うつ病と治療費】うつ病の治療費は月いくら？通院・薬代の目安と自立支援医療制度を解説

うつ病は、通院と服薬を中心に継続的な治療が必要となることが知られています。そのため、治療が長期にわたる中で、毎月どの程度の費用がかかるのかを把握することは重要です。費用の見通しが立たないままでは、通院や服薬の継続に不安を感じる要因にもなります。一方で、公的制度を活用することで自己負担を大きく軽減できる可能性があります。そこで今回は、うつ病の通院費や薬代の目安とともに、自立支援医療制度などの活用方法についてわかりやすく解説します。





監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

うつ病の外来通院にかかる費用の目安

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

うつ病の治療は、主に精神科・心療内科への外来通院で行われます。通院の頻度は症状の重さや治療のフェーズによって異なりますが、診断直後や薬の調整期は1~2週間に1回、症状が安定してきた後は月1回というペースが一般的です。

受診ごとにかかる費用は、診察料（再診料＋精神科専門療法加算など）と処方薬代の合計です。健康保険を使った3割負担を前提とした費用の目安は下表のとおりです。

費用項目内容3割負担の目安

診察料再診料＋通院精神療法・精神科継続外来治療管理料など1,500～2,500円程度

処方薬代（抗うつ薬など）SSRI・SNRIなど一般的な処方500～3,000円程度

月1回通院の合計診察料＋薬代2,000～6,000円程度

月2回通院の合計診察料＋薬代4,000～12,000円

※上記はあくまで目安です。受診する医療機関や検査内容・投薬内容により異なります。

薬の種類や受診頻度によって幅がありますが、月2回通院した場合は4,000～12,000円程度が一般的な目安です。初診時には問診や説明に時間がかかるため、初診料が加わり費用がやや高くなる場合があります。

薬の種類や治療内容による費用の違い

処方される薬の種類や量によって費用は異なります。後発医薬品（ジェネリック医薬品）を選択すると、先発品と同等の有効成分で費用を大幅に抑えられる場合があります。また、症状が改善してくると薬が調整・減量されるため、費用が下がるケースも少なくありません。

薬の種類先発品（3割負担/月）後発品（3割負担/月）

SSRI（例：パロキセチン）350～1,300円程度100～500円程度

SNRI（例：デュロキセチン）650～1,700円程度200～650円程度

NaSSa（例：ミルタザピン）550～2,100円程度100～800円程度

睡眠薬・抗不安薬（追加処方の場合）100～300円100～200円

※表の薬価に加え、調剤料・管理料などで別途300～500円程度の負担が生じます。

上記はあくまで目安です。受診する医療機関や検査内容・投薬内容により異なります。

ジェネリック医薬品への変更を希望する場合は、主治医または薬剤師に相談しましょう。薬の選択はあくまで症状や体質を考慮したうえで主治医が判断するものですが、費用面の希望を伝えることで選択肢を広げてもらえる場合があります。

自己負担を1割に抑える「自立支援医療制度（精神通院医療）」

うつ病のように継続的な外来治療が必要な方にとって、最も積極的に活用したい制度が「自立支援医療制度（精神通院医療）」です。この制度を利用すると、指定医療機関での精神疾患に係る外来診察料や処方薬代などの自己負担が、通常の3割から1割に軽減されます。

たとえば月の医療費が10,000円かかっている場合、3割負担では3,000円の自己負担が、自立支援医療を利用すると1,000円まで下がります。さらに世帯の収入に応じた月額上限額が設けられており、治療が長引いても支出が一定以上に膨らまない仕組みになっています。

■ 自立支援医療制度（じりつしえんいりょうせいど）

対象となる疾患は、うつ病・双極性障害（そうきょくせいしょうがい）・統合失調症（とうごうしっちょうしょう）など、継続的な通院治療が必要な精神疾患全般です。

世帯の収入状況月額上限額（自己負担）

生活保護受給世帯0円

住民税非課税（低所得1）2,500円

住民税非課税（低所得2）5,000円

住民税課税（中間所得1）5,000円

住民税課税（中間所得2）10,000円

一定所得以上20,000円

※上記はあくまで目安です。受診する医療機関や検査内容・投薬内容により異なります。

申請窓口はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口（障害福祉課・保健福祉センターなど）です。申請には主治医の診断書（自立支援医療用）が必要で、認定後も1年ごとの更新が必要です。診断書代は2,000～5,000円程度が目安で、医療機関によって異なります。申請から認定まで1～2ヶ月かかる場合があるため、申請を希望する場合はできるだけ早めに相談することをお勧めします。

■ 高額療養費制度（こうがくりょうようひせいど）

高額療養費制度（こうがくりょうようひせいど）は、同じ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。うつ病の外来治療で自立支援医療を利用している場合、月の自己負担は小さくなります。また、利用していない場合でも、通常の外来治療だけで高額療養費の対象になるケースはまれです。しかし、入院が必要になった場合や、他の疾患の医療費が重なった月には有効に機能します。申請窓口は加入している健康保険（協会けんぽ・組合健保・国民健康保険など）の窓口です。

事前に限度額適用認定証を申請することで、支払時に自己負担上限額まで支払を抑えることもできます。また、マイナンバーカード（マイナ保険証）でオンライン資格確認をすると自動で自己負担限度額が適用されるため、事後の高額療養費の申請が不要になり、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられるというメリットがあります。

休職・退職した場合に活用できる経済的支援

うつ病の治療中に、療養のために仕事を一時的に休んだり、場合によっては退職せざるを得ない状況が生じることがあります。「治療費」だけでなく「収入の減少」にも備えられる制度を知っておくことで、経済的な不安を和らげ、安心して療養に専念できます。

■ 傷病手当金（しょうびょうてあてきん）

傷病手当金（しょうびょうてあてきん）は、病気やけがで会社を休んだ場合に、健康保険から支給される手当です。うつ病も対象となります。支給額は標準報酬日額の3分の2で、たとえば月給30万円の方であれば1日あたり約6,667円が支給されます。支給期間は支給開始日から最長1年6カ月で、連続3日間の休業後、4日目から支給が始まります。申請は加入している健康保険の窓口（会社を通じて申請するケースが多い）で行います。なお、自営業・フリーランスの方が加入する国民健康保険には傷病手当金の制度がないことがほとんどです。

■ 障害年金（しょうがいねんきん）

うつ病が重症で日常生活や仕事に著しい支障がある場合は、障害年金（しょうがいねんきん）の対象になることがあります。うつ病は「精神の障害」として申請が可能で、障害等級2級以上と認定された場合、障害基礎年金として年間約78万円（2024年度水準）が支給されます。厚生年金加入者は3級にも障害厚生年金が設けられています。初診日から1年6カ月が経過した後に申請でき、申請窓口は市区町村の年金窓口または年金事務所です。書類作成が複雑なため、医療ソーシャルワーカー（精神保健福祉士）や市区町村の障害福祉担当窓口に相談するとスムーズに進められます。

治療を継続することの重要性--中断するとどうなる？

うつ病は、薬が効いて症状が楽になってきたと感じても、自己判断で服薬や通院をやめてしまうと再発するリスクが高まります。初回発症から回復した方でも再発率は約50%と報告されており、再発を繰り返すたびに症状が重くなりやすいとされています。

治療を中断すると、再燃・再発により治療期間が延びたり、結果的に医療費や生活への影響が大きくなることがあります。費用や期間は症状の重さ、治療内容、入院の有無によって大きく異なります。

ケース（例）月額費用の目安の例（3割負担）

自立支援医療を使って通院継続1,000～4,000円/月

通院を中断→再発・治療再開6,000～12,000円/月

重症化による入院（精神科病棟）100,000～150,000円以上/月

※上記はあくまで目安です。受診する医療機関や検査内容・投薬内容により異なります。

薬の減量・中止のタイミングは、一般的なガイドラインでは症状が安定してから少なくとも半年～1年間は維持療法を続けることが推奨されています。「もう元気だから」と自己判断でやめるのではなく、必ず主治医と相談しながら段階的に進めていきましょう。

編集部まとめ

うつ病の外来通院費は、月2回通院の場合で3割負担で4,000～12,000円程度が目安ですが、自立支援医療制度（精神通院医療）を利用すれば1割負担となり、1,000～4,000円程度まで軽減できます。症状にもよりますが、長期化することを考えて診断後は早めに制度を申請し、費用の不安を取り除いて治療に集中できる環境を整えることも1つの手段です。

うつ病の外来通院費は月4,000～12,000円程度（3割負担・月2回通院の場合）が目安

自立支援医療制度（精神通院医療）を利用すれば自己負担が1割に軽減。月額上限額の設定で安心して通院を続けられる

ジェネリック医薬品への変更で薬代をさらに節約できる可能性がある。希望は主治医・薬剤師に相談を

仕事を休む場合は傷病手当金（最長1年6カ月）や障害年金の活用も検討する

費用面の不安は、医療ソーシャルワーカー（精神保健福祉士）への相談で解決できることも

うつ病と診断されたら、まず自立支援医療制度の申請について主治医に早めに確認しましょう。「費用が心配で通院を続けられるか不安」という方も、制度を活用することで月の負担を大きく減らすことができます。費用や制度についてわからないことがあれば、受診している医療機関の医療ソーシャルワーカー（精神保健福祉士）や市区町村の障害福祉担当窓口などに遠慮なく相談してみてください。費用の見通しが立つだけでも、治療は続けやすくなります。

※本記事の情報は2026年4月時点のものです。制度の内容・金額は変更される場合があります。個別の費用や制度の詳細については、医療機関・自治体窓口にてご確認ください。