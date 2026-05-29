「今日暑すぎ、、」→ サクッとまとめ髪！【3COINS】で見つけた♡「爽やかバンス」

厳しい暑さが続く季節には、手軽に髪をまとめられるヘアアクセサリーが欠かせない存在に。【3COINS（スリーコインズ）】にも、そんなシーンで活躍するアイテムが多数揃っています。今回はその中から、サッと使えるバンスクリップに注目。透け感のある素材や、光を優しく反射して艶めく上品なデザインなど、清涼感たっぷりのアイテムをピックアップしました。

ニュアンスフォルムが可愛い艶やかバンス

【3COINS】「ニュアンスバンスクリップ」\550（税込）

なめらかなウェーブ状のデザインが印象的なバンスクリップ。低めのお団子ヘアにサッと添えれば、クリップのつやっとした光沢感が、後ろ姿を明るく彩ってくれます。写真の淡いブルーのほかに、柔らかなピンク、ヘルシーなオレンジも展開されているので、気になる人は店頭でチェックしてみて。

涼しげで美しい、オーロラカラーのバンス

【3COINS】「クリアホワイトバンス」\330（税込）

光の当たり方で表情が変わりそうな、オーロラカラーが魅力的なバンスクリップ。光を透かすようにきらめく素材が、夏のまとめ髪に清涼感を与えてくれます。いつものハーフアップスタイルも、サッとまとめてバンスを足すだけで、涼しげな印象へとチェンジできそうです。

まるで貝殻のように艶めくバンス

【3COINS】「レイヤードマーブルバンス」\550（税込）

淡く色づいた、海辺の貝殻ような艶めきを感じさせる上品なアイテムです。ピンクやアイボリー、べーといったカラー展開で、どれも落ち着いた大人のヘアアレンジにも優しくなじみやすい印象です。ポニーテールに取り入れれば、ナチュラルで爽やかな後ろ姿を演出できそうです。

愛らしいリボンモチーフバンス

【3COINS】「リボンクリアバンス」\330（税込）

大人可愛いリボンモチーフのヘアアクセは、グラデーションのような色づきが魅力的。写真のような落ち着いたグレーでも、クリア部分があることで、重たく見えず抜け感たっぷりな印象です。いつものハーフアップのアクセントとして挟めば、甘すぎない爽やかなまとめ髪が手軽に完成しそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。