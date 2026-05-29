山下美月、趣味が同じ女優から「色々お話したいな」ポスター撮影裏でのやり取りとは
【モデルプレス＝2026/05/29】女優の山下美月が5月29日、都内で開催された舞台「成瀬は天下を取りにいく」記者会見に、藤野涼子、山崎静代、ISSEI、天宮良、田畑智子、演出のG2とともに出席。趣味が同じ女優とのポスター撮影裏でのやり取りが明かされた。
【写真】26歳元乃木坂センター「お人形さんみたい」美脚スラリの夏コーデ
本作は、主人公・成瀬あかりが全力で我が道を突き進む姿が読者を魅了し、2024年の「本屋大賞」はじめ数多くの文学賞を受賞した宮島未奈のデビュー作「成瀬は天下を取りにいく」（新潮文庫刊）と続編「成瀬は信じた道をいく」（新潮社刊）を原作に構成した舞台版。周囲におもねることなく自由に生きる成瀬の姿や、成瀬に影響を受けて新しい生き方を見つけていく人々の姿が生き生きと描かれた原作は、滋賀県大津市を舞台にした新たな青春小説として、世代を超えた多くの読者の心を捉えている。
成瀬（山下）の幼馴染・島崎みゆきを演じる藤野は、山下の印象を聞かれ「ポスター撮りの時にご一緒させていただいて、その時に共通の趣味があることを聞いて、それは『すごく嬉しいな、これから色々お話したいな』という風に思いました」と回答。山下について「旅行されるのがお好きみたいで。しかも1人旅行」と明かし、「私も1人旅をするので、その時の話を色々、『危ないことなかった？』と共有したりとか。1つ、共通点が見つかってよかったなと思いました」と自身との共通点を見つけて喜んでいた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳元乃木坂センター「お人形さんみたい」美脚スラリの夏コーデ
◆山下美月主演舞台「成瀬は天下を取りにいく」
本作は、主人公・成瀬あかりが全力で我が道を突き進む姿が読者を魅了し、2024年の「本屋大賞」はじめ数多くの文学賞を受賞した宮島未奈のデビュー作「成瀬は天下を取りにいく」（新潮文庫刊）と続編「成瀬は信じた道をいく」（新潮社刊）を原作に構成した舞台版。周囲におもねることなく自由に生きる成瀬の姿や、成瀬に影響を受けて新しい生き方を見つけていく人々の姿が生き生きと描かれた原作は、滋賀県大津市を舞台にした新たな青春小説として、世代を超えた多くの読者の心を捉えている。
◆藤野涼子、山下美月との共通点に喜び
成瀬（山下）の幼馴染・島崎みゆきを演じる藤野は、山下の印象を聞かれ「ポスター撮りの時にご一緒させていただいて、その時に共通の趣味があることを聞いて、それは『すごく嬉しいな、これから色々お話したいな』という風に思いました」と回答。山下について「旅行されるのがお好きみたいで。しかも1人旅行」と明かし、「私も1人旅をするので、その時の話を色々、『危ないことなかった？』と共有したりとか。1つ、共通点が見つかってよかったなと思いました」と自身との共通点を見つけて喜んでいた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】