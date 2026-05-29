柏木由紀子 　※2009年撮影（C）ORICON NewS inc.

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　俳優の柏木由紀子（78）が28日、自身のインスタグラムを更新。“銀ブラ”を楽しんだ日のモノトーンコーデを披露した。

【動画】「スカーフの巻き方、アクセサリーの付け方、すべてがかっこいいです」柏木由紀子のモノトーンコーデ

　柏木は「銀座はいいですね」「子供の頃憧れていた思い出はいまだに心に残っているようです」とつづり、白いシャツと黒のプリーツスカートをあわせ、胸元にはスカーフをネクタイ風にあしらったハイセンスな着こなしを披露。

　お気に入りのスタイルについて「モノトーンコーデ、シャツは背中がポイント。ちょっとひねりのあるデザインに惹かれてしまう傾向アリです♪」と、シンプルながらも大人の遊び心とこだわりが光る、上質なシャツスタイルを紹介している。

　コメント欄には「モノトーンコーデ、洗練されてますね。銀座の街歩きに最高のスタイルです」「品の良さに可愛らしさ」「スカーフの巻き方、アクセサリーの付け方、すべてがかっこいいです」「素敵です」「可愛い」「着こなし参考になります」などの声が寄せられている。