柏木由紀子、70代のモノトーンコーデ披露 胸元にはシャネルのスカーフをネクタイ風にあしらう「銀座の街歩きに最高のスタイル」「着こなし参考になります」
俳優の柏木由紀子（78）が28日、自身のインスタグラムを更新。“銀ブラ”を楽しんだ日のモノトーンコーデを披露した。
【動画】「スカーフの巻き方、アクセサリーの付け方、すべてがかっこいいです」柏木由紀子のモノトーンコーデ
柏木は「銀座はいいですね」「子供の頃憧れていた思い出はいまだに心に残っているようです」とつづり、白いシャツと黒のプリーツスカートをあわせ、胸元にはスカーフをネクタイ風にあしらったハイセンスな着こなしを披露。
お気に入りのスタイルについて「モノトーンコーデ、シャツは背中がポイント。ちょっとひねりのあるデザインに惹かれてしまう傾向アリです♪」と、シンプルながらも大人の遊び心とこだわりが光る、上質なシャツスタイルを紹介している。
コメント欄には「モノトーンコーデ、洗練されてますね。銀座の街歩きに最高のスタイルです」「品の良さに可愛らしさ」「スカーフの巻き方、アクセサリーの付け方、すべてがかっこいいです」「素敵です」「可愛い」「着こなし参考になります」などの声が寄せられている。
【動画】「スカーフの巻き方、アクセサリーの付け方、すべてがかっこいいです」柏木由紀子のモノトーンコーデ
柏木は「銀座はいいですね」「子供の頃憧れていた思い出はいまだに心に残っているようです」とつづり、白いシャツと黒のプリーツスカートをあわせ、胸元にはスカーフをネクタイ風にあしらったハイセンスな着こなしを披露。
お気に入りのスタイルについて「モノトーンコーデ、シャツは背中がポイント。ちょっとひねりのあるデザインに惹かれてしまう傾向アリです♪」と、シンプルながらも大人の遊び心とこだわりが光る、上質なシャツスタイルを紹介している。
コメント欄には「モノトーンコーデ、洗練されてますね。銀座の街歩きに最高のスタイルです」「品の良さに可愛らしさ」「スカーフの巻き方、アクセサリーの付け方、すべてがかっこいいです」「素敵です」「可愛い」「着こなし参考になります」などの声が寄せられている。