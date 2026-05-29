『ポケモンカフェ』新メニュー発表！ピカピカパフェやカビゴンのてりやきバーガーなど用意
『ポケモンカフェ TOKYO』（東京・日本橋）と『ポケモンカフェ OSAKA』（大阪・心斎橋）で、6月17日から楽しめる新しいメニューやショーの詳細が発表された。さらに、『ポケモンカフェ TOKYO』の店内リニューアルについても明らかになった。
【写真】イーブイのケーキ＆カビゴンのバーガー！公開された『ポケモンカフェ』新メニュー
ピカチュウやイーブイをはじめ、さまざまなポケモンたちをモチーフにした、新しいフード、スイーツ、ドリンクが登場。
「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」は、ピカチュウといっしょにピカピカパフェをつくるショーで、新発売のスイーツメニュー「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜」といっしょに楽しめる。シェフピカチュウ・ウェイトレスピカチュウ・パティシエピカチュウの、どのピカチュウが来てくれるかはお楽しみ。
「ポケモンカフェ TOKYO」は、店内がリニューアルされ、ショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」のステージが、新しく登場する。
■商品詳細
ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜 2,090円（税込）
ピカチュウとピチューのなかよしカレープレート 2,530円（税込）
カビゴンのおひるね てりやきバーガー 2,530円（税込）
ミミッキュのばけのかわオムレツとコーンシチュー 2,530円（税込）
イーブイのカラフルフルーツパンケーキ 2,090円（税込）
ゆけっ! ゲッコウガ! えんまく白桃ドリンク 1,375円（税込）
【写真】イーブイのケーキ＆カビゴンのバーガー！公開された『ポケモンカフェ』新メニュー
ピカチュウやイーブイをはじめ、さまざまなポケモンたちをモチーフにした、新しいフード、スイーツ、ドリンクが登場。
「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」は、ピカチュウといっしょにピカピカパフェをつくるショーで、新発売のスイーツメニュー「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜」といっしょに楽しめる。シェフピカチュウ・ウェイトレスピカチュウ・パティシエピカチュウの、どのピカチュウが来てくれるかはお楽しみ。
■商品詳細
ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜 2,090円（税込）
ピカチュウとピチューのなかよしカレープレート 2,530円（税込）
カビゴンのおひるね てりやきバーガー 2,530円（税込）
ミミッキュのばけのかわオムレツとコーンシチュー 2,530円（税込）
イーブイのカラフルフルーツパンケーキ 2,090円（税込）
ゆけっ! ゲッコウガ! えんまく白桃ドリンク 1,375円（税込）