LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）やIVE（アイヴ）のREI（レイ）ら、K-POPグループの日本人メンバーが続々HALCALI（ハルカリ）の「おつかれSUMMER」のダンスチャレンジに挑戦し、話題を集めている。

【動画】LE SSERAFIMサクラ、IVEレイ、NCT WISH…可愛すぎる「おつかれSUMMER」チャレンジ①～④

■LE SSERAFIMサクラ＆IVEレイが可愛すぎる「おつかれSUMMER」チャレンジ！

「おつかれSUMMER」は2003年にリリースされた楽曲だが、TikTok総再生回数70億回を超えるなど世界中でリバイバルヒット中。サクラはピンクのロングヘアでまずカメラに向かって頬に指を当ててポーズを取り、リズムに合わせて腰を動かしてキュートに踊る。

そしてレイは白いバブーシュカを頭に巻き、膝丈スカートを履いたスタイルで登場。様々な角度からカメラがレイを捉え、表情をくるくると変化させて可愛らしく踊った。

■NCT WISHが踊る「おつかれSUMMER」チャレンジ

なおふたりが踊っている振付や間に可愛らしい表情を挟む構成は、NCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）のRYO（リョウ）がアップしていたもの。NCT WISHの楽曲「Ode to Love」の振付の一部をアレンジしたものと思われ、「可愛すぎる」と話題を集めていた。

なおリョウとRIKU（リク）が一緒にこのチャレンジをする動画もアップされている。