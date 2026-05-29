元セクシー女優の深田えいみが自身の過去について語り、「世の中体の細さと顔なんだな」と整形願望が芽生えたトラウマを明かす場面があった。

【映像】深田えいみの“整形前＆デビュー時”の姿

2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在として、世界的にも人気を誇っている。

5月28日、自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #1』（ABEMA）に深田が登場した。番組内では、深田が自身の資産を売る理由として、これまでの生い立ちや過去を赤裸々に告白する様子が公開された。

深田は、小中学校時代のいじめを経て、高校1年生で「唯一の友達ができて、この時は楽しかったです」と回顧。当時、好きな人がおり、その相手のグループにいた少し話せる男子生徒に「私のことどう思ってるか聞いてほしいな」と頼んだという。しかし、返ってきたのは「『お前のことデブとかブスとか言ってたよ』って、笑いながら」という残酷な言葉だった。

この出来事から、深田は「“世の中、体の細さと顔なんだな”ってこの辺りで思っちゃって」と当時のトラウマを吐露。そこから整形について調べるようになり、費用の高さに直面しつつも、アルバイトをして二重の埋没手術などを受けたという。

しかし、プチ整形では「全く効果がなかった」といい、その後、「早くお金を稼いで顔を変えたい」という一心でセクシー女優の世界へ飛び込むことになった当時の切実な思いを明かしていた。