中国メディアの環球時報によると、クロアチアメディアのKarlobagはこのほど、「中国の高速鉄道は欧米の鉄道旅行の未来を占う指針となる」とする記事を掲載した。

記事はまず、「中国はわずか20年足らずで、世界の交通の未来に関する議論のあり方を変える鉄道システムを構築した。20世紀初頭にはインフラ実験のように見えたものが、今や巨大都市や工業地帯、空港、港湾、内陸部、長らく交通から隔絶されていた遠隔地を結ぶネットワークへと発展した。中国当局のデータによると、2024年末時点で中国の鉄道営業距離は16万2000キロに達し、うち4万8000キロが高速鉄道で、世界最大の高速鉄道網を持つ国としての地位を確固たるものにした」と伝えた。

そして、「中国の高速鉄道システムの規模は、単なる交通プロジェクトではなく、より広範な経済モデルであるという点で特に重要だ」と指摘。「主要都市間の移動時間を短縮し、労働者の通勤を変革し、内陸都市に新たな市場を開拓し、最も混雑する回廊における航空交通と道路交通の負担を軽減してきた。これが、中国のモデルがますます注目される理由を示している」と伝えた。

記事によると、中国の高速鉄道網建設は、国家の強力な役割や長期計画、技術の標準化、国と地方自治体間の連携に支えられている。中国の成功の多くは、高速鉄道をごく一部の裕福な都市間を結ぶ単なる旅客輸送サービスとしてではなく、地域開発の基盤として捉えていることに起因している。西部の山岳地帯や経済的に発展途上にある地域への路線を建設する目的は、商業的な利益だけにとどまらず、労働力を市場と結び付け、教育や医療サービスへのアクセスを容易にし、国内観光を促し、沿岸の大都市圏を超えて産業チェーンを拡大するための条件を整えている。こうしたアプローチは、中国の鉄道政策が、産業政策や都市化、地域計画と切り離して考えることができない理由を示している。

中国の鉄道革命は、高速旅客列車だけにとどまらない。同様に重要なのが、欧州やアジアとの貨物輸送網だ。中国当局のデータによると、24年には中国と欧州を結ぶ貨物列車が前年比10％増の1万9000往復し、200万TEU以上のコンテナを輸送した。このネットワークは数百の都市を結び、「一帯一路」構想の象徴的なインフラ要素となっている。特に、海上輸送ルートの混乱や地政学的緊張、グローバル物流の変化といった状況下で、その重要性は一層際立つ。

記事は「欧州にとって、この鉄道ネットワークは二重の意味を持つ」と指摘。「一方では、産業と貿易に新たな物流機会をもたらす。他方では、鉄道輸送に関して欧州大陸がいかに分断されているかを改めて認識させる。だからこそ、中国の事例は、欧州の機関にとって単なる列車の速度の話ではなく、システム調整の問題でもあるのだ」と伝えた。

記事によると、中国の事例は、高速鉄道が単なる名声あるインフラプロジェクト以上のものになり得ることを示している。ネットワークが十分に密集すれば、列車は観光やビジネスの移動手段となるだけでなく、生活や仕事、投資のあり方そのものを変革する。主要な経済中心地から数時間も離れていた都市も、より広い範囲の日常的な通勤圏の一部となる。これは労働市場や大学、医療サービス、工業地帯の組織構造に変化をもたらす。交通の点から見ると、個々の区間よりもネットワーク効果がより重要になるのだ。

欧州にとって最も重要な教訓は、高速鉄道が分断された国家プロジェクトに縮小されてしまうと成功しないということだ。中国の強みは路線の長さだけではなく、乗客がネットワーク全体を一つのシステムとして認識している点にある。米国にとっては、中国からのメッセージはさらに直接的で、プロジェクトの政治的安定性や確実な資金調達、明確な回廊がなければ、高速鉄道は単なる構想に過ぎず、輸送サービスにはなり得ない。

記事は「中国の鉄道革命は、単に自国を変えるだけでなく、各界の人々の期待をも変えつつある。乗客、産業界、政界は、日常的な交通手段として急速に普及したネットワークの具体的な事例を目の当たりにしている。欧米諸国にとって、これは単に模倣するべきという呼び掛けではなく、自国の交通システムを長期的により効率的、より緊密に連携し、より強靭（きょうじん）なものにするよう促す圧力となっている。未来の交通においては、高速鉄道を数本導入するだけでは不十分であり、都市や地域、経済の流れを確実に結び付けるネットワークを構築することが不可欠となるだろう」と結んだ。（翻訳・編集/柳川）