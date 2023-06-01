恒例の「サラ川」ベスト10発表　悲哀…“デジタル化”関連が6句

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日常の何げない出来事やうれいを詠んだ川柳、通称「サラ川」のベスト10が発表です。

第一生命が28日に発表した「サラっと一句！わたしの川柳コンクール」のベスト10。

2026年は全国から集まった5万4302句の中から選ばれました。

「ミャクミャクと　続く気配の　物価高」（おとちゃん）

「デコピンは　きっと俺より　高い飯」（あんどらごら）

長引く物価高をユーモラスに詠んだ句がランクインする中、10句のうち6句がデジタル化に関連した句でした。

1位に選ばれたのは「キャッシュレス　充電無くなり　無一文」（ぱなっぷ）。
現金を持ち歩かないことが多い今、“会計時に充電が切れたら”と考えるとまさに、明日はわが身。

「パスワード　記録したけど　記憶なし」（慢性疲労男）。
こちらも経験がある人はいるのではないでしょうか。

スマホのアプリなどで使い分ける大量のパスワード。
忘れないようにと作ったメモの保管場所が分からず四苦八苦。

そうなってしまったら、こうするしかありません。
「パスワード　思い出せずに　また初期化」（おにぎり忍者）

なにげない日常が目に浮かぶサラ川。

皆さんは当てはまる作品、ありましたか。