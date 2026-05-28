BTSワールドツアー釜山公演ライブビューイング、最新予告解禁！7人のステージパフォーマンスに息をのむ
BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’』で6月13日に開催される韓国・釜山アジアド主競技場公演が、全国の映画館でライブビューイングされる。これに先駆け、息をのむほどに洗練された7人のステージパフォーマンスを収めた最新予告編が解禁された。
【動画】『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』予告映像
BTSが2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’』。4月9日から3日間にわたり、韓国・高陽総合運動場にて華々しく幕を開けた本ツアーは、その熱狂を止めることなく、約7年ぶりの開催となった日本・東京ドーム公演でも全日程ソールドアウトという圧倒的な成功を収めた。さらに、その勢いのまま開催された北米ツアーでも全席完売を記録し、爆発的な盛況を見せている。
そして、BTSのデビュー記念日である6月13日に開催される韓国・釜山アジアド主競技場公演。その特別な公演を全国の映画館で体験できるライブビューイングの最新予告編が解禁となった。
今回公開された予告編には、同ツアーの韓国・高陽公演でのパフォーマンス映像を収録。洗練されたカリスマ性とダイナミックな躍動感をダイレクトに感じられる、7人のステージパフォーマンスが映し出される。個性豊かなメンバーそれぞれの魅力に引き込まれる一方で、7人が揃った際に放たれる唯一無二のオーラは、観る者を一瞬で釘付けにする。ARMYとともに熱気あふれるステージを繰り広げる彼らの情熱的な姿は、6月13日の釜山公演への期待をさらに加速させる。
日本全国の映画館からリアルタイムで感動と興奮を分かち合える特別な夜。映像さながらにメンバーを間近に感じる息遣いや、ステージの圧倒的な迫力を、映画館ならではの音響と大スクリーンで堪能できる。臨場感とともに熱狂を体感しよう。
『BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN BUSAN』ライブビューイング（韓国・釜山アジアド主競技場）は、6月13日19時より全国の映画館にて上映。
【動画】『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』予告映像
BTSが2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’』。4月9日から3日間にわたり、韓国・高陽総合運動場にて華々しく幕を開けた本ツアーは、その熱狂を止めることなく、約7年ぶりの開催となった日本・東京ドーム公演でも全日程ソールドアウトという圧倒的な成功を収めた。さらに、その勢いのまま開催された北米ツアーでも全席完売を記録し、爆発的な盛況を見せている。
今回公開された予告編には、同ツアーの韓国・高陽公演でのパフォーマンス映像を収録。洗練されたカリスマ性とダイナミックな躍動感をダイレクトに感じられる、7人のステージパフォーマンスが映し出される。個性豊かなメンバーそれぞれの魅力に引き込まれる一方で、7人が揃った際に放たれる唯一無二のオーラは、観る者を一瞬で釘付けにする。ARMYとともに熱気あふれるステージを繰り広げる彼らの情熱的な姿は、6月13日の釜山公演への期待をさらに加速させる。
日本全国の映画館からリアルタイムで感動と興奮を分かち合える特別な夜。映像さながらにメンバーを間近に感じる息遣いや、ステージの圧倒的な迫力を、映画館ならではの音響と大スクリーンで堪能できる。臨場感とともに熱狂を体感しよう。
『BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN BUSAN』ライブビューイング（韓国・釜山アジアド主競技場）は、6月13日19時より全国の映画館にて上映。