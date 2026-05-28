櫻坂46・武元唯衣、今夜で『サクラミーツ』を卒業「とってもとっても寂しい」
櫻坂46の武元唯衣が28日、インスタグラムを更新。『サクラミーツ』（テレビ朝日系）を卒業することを報告した。
【写真】武元唯衣、卒業回のオフショットを多数公開
武元は、14thシングル「The growing up train」での活動をもってグループを卒業することを発表している。
そんな武元は、28日の投稿で同日をもって『サクラミーツ』を卒業することを報告。「番組開始から3年が経ち、競争が激しい中でこんなにも長く愛していただける番組を大切なメンバーとスタッフの皆様と創り上げることができて心から嬉しいです」と思いをつづり、「たくさんの芸人さんがゲストに来て下さり、様々な企画を通して本当に大きく成長させていただきました」と感謝した。
さらに「とってもとっても寂しいですが 今夜は3週にわたって放送されている 地元滋賀での卒業旅行最終回です！！！」と紹介した。
最後に「私から番組への想いは是非放送で。最後まであたたかく見守っていただき、本当にありがとうございました」と記し、「後輩たちがバトンを繋いでくれているサクラミーツの応援を、今後ともどうぞよろしくお願いします！」と呼びかけ、番組のオフショットを複数公開した。
また、武元は同日放送の『ゴチャ・まぜっ天国！』（MBSラジオ／毎週木曜25時）からの卒業も報告しており、別の投稿では、同番組への感謝をつづっている。
引用：「武元唯衣」インスタグラム（＠takemotoyui_official）
【写真】武元唯衣、卒業回のオフショットを多数公開
武元は、14thシングル「The growing up train」での活動をもってグループを卒業することを発表している。
そんな武元は、28日の投稿で同日をもって『サクラミーツ』を卒業することを報告。「番組開始から3年が経ち、競争が激しい中でこんなにも長く愛していただける番組を大切なメンバーとスタッフの皆様と創り上げることができて心から嬉しいです」と思いをつづり、「たくさんの芸人さんがゲストに来て下さり、様々な企画を通して本当に大きく成長させていただきました」と感謝した。
最後に「私から番組への想いは是非放送で。最後まであたたかく見守っていただき、本当にありがとうございました」と記し、「後輩たちがバトンを繋いでくれているサクラミーツの応援を、今後ともどうぞよろしくお願いします！」と呼びかけ、番組のオフショットを複数公開した。
また、武元は同日放送の『ゴチャ・まぜっ天国！』（MBSラジオ／毎週木曜25時）からの卒業も報告しており、別の投稿では、同番組への感謝をつづっている。
引用：「武元唯衣」インスタグラム（＠takemotoyui_official）