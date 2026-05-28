この記事をまとめると ■「GTO」はフェラーリにとって特別な意味をもつ伝説の称号だ ■初代GTOである250GTOはFIAの公認を裏ワザを使って取得した ■288GTOや599GTOへと受け継がれた「究極フェラーリ」の系譜を振り返る

FIAのスポーツカー選手権参戦のために誕生した250GTO

フェラーリが、「Gran Tourismo Omologate」を意味する、「GTO」の称号を掲げたモデルを初めて誕生させたのは1962年のことだった。FIAはこの年、スポーツカー選手権のタイトルを、それまでのスポーツ・プロトタイプ・クラスからGTクラスに与えることを決定。ちなみにこのGTクラスへの公認（Omologate）には、連続する12カ月間に100台以上を生産することが義務づけられていた。最初のGTO、すなわち「250GTO」が誕生した直接の理由は、このようなモータースポーツにおける事情があった。

ならばフェラーリは、この新たなレギュレーションをクリアするために、100台以上もの250GTOを生産したのかといえばそれは違う。実際に250GTOは1962年から1964年にかけてわずか39台が生産されたのみなのだが、フェラーリはそれをGTとして公認させるために、いささか強硬な手段でFIAを説得する。それは、250GTOはすでに生産されていた「250GT SWB（ショート・ホイール・ベース）」からの正常進化型、すなわちエボリューションモデルであり、新型車ではないのだという解釈だった。

それまでの250GT SWBとはまったく異なる、より優秀なエアロダイナミクスを実現した250GTOは、たしかにフロントエンジン・リヤドライブという基本設計も、また2400mmというホイールベースも250GT SWBのそれに等しかった。搭載されたエンジンは、もちろんシリンダーあたり250ccの排気量をもつ、3000cc（正確には2953cc）のV型12気筒SOHC。最高出力は工場出荷時には296〜302馬力が設定されていたという。

そして、250GTOはフェラーリの期待どおりにスポーツカー選手権で大活躍することになる。1964年にはそのパフォーマンスをさらに高めるために、「250GTO 64」が登場。こちらにはさらにスムースなボディが組み合わされて3台のみが生産されるが、1963年モデルの「250GTO」をベースに250GTO 64仕様のボディを新たに組み合わせた「250GTO 63/64」と呼ばれるモデルも4台が存在する。

話は若干前後するがフェラーリでは250GTOのプロトタイプとして、3967ccのV型12気筒エンジンを搭載した3台の「250GTO 400SA」も製作されている。前で触れた39台という250GTOの生産台数は、これらすべての仕様をトータルした数字だ。

GTOは288と599に受け継がれた

それから長く封印されていたGTOの称号が復活を遂げたのは1980年代を迎えてからのことになる。1984年のジュネーブショーで発表された「GTO（288GTO）」がそれで、それは当時の8気筒2シーター、「328GTB」のシルエットを受け継ぎながら、さらにシャープでダイナミックなスタイルへと改められたボディをもつ、きわめて刺激的なモデルだった。デザインはもちろんピニンファリーナによるもの。ミッドには2855ccのV型8気筒DOHCターボエンジンが縦置き搭載され、400馬力の最高出力を誇った。

そしてフェラーリは、このGTOを200台以上の生産を必要とするグループB車両としての公認を得るためのホモロゲーションモデルと説明したのだが、チーフエンジニアとしてそれを完成させたニコラ・マテラッツィは生前、筆者のインタビューに対して、それはマーケティング部門が発表前に付け加えたストーリーであって、開発を指示したエンツォはもちろん、そしてエンジニアリングチームにもそのような意識は一切なかったと証言している。

GTO（288GTO）は1986年までの間にトータルで272台がデリバリーされ、ここからのちに「F40」の開発へと直接つながる、3台の「GTOエボルチオーネ」が派生したこともよく知られているところだ。

さらにフェラーリは、2010年にも新たなGTOを生み出している。それは2006年に発表された新世代のV型12気筒モデル、「599GTBフィオラノ」をベースに2009年にサーキット走行専用車として生を受けた「599XX」をロードバージョンとした599台の限定車、「599GTO」だ。このモデルで「O」の文字が意味しているものは、もちろん公道走行に必要な認可を世界各国で得ること。したがって599GTOにモータースポーツとの関連性は一切ない。

フロントに搭載される5999ccのV型12気筒DOHCエンジンは、599GTBフィオラノ比では50馬力のエクストラを得た計算になる570馬力の最高出力を発揮。599XXからマルチシフト・プログラムを受け継いだ6速MTを採用し、さらに1605kgという軽量性を誇った599GTOは、0-100km/h加速で3.3秒未満、最高速では335km/h以上というパフォーマンスを誇るモデルだった。

はたしてフェラーリには、250GTO、GTO（288GTO）、599GTOに続く、第4のGTOをリリースするプランは存在するのだろうか。カスタマーやファンの興味がここにあるのは、間違いのないところだろう。