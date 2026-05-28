トヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」が、近く一部改良を受けると話題になっています。扱いやすさで支持されるモデルだけに、ユーザーからは期待の声が高まっています。どのようなポイントが見直されるのでしょうか。

シエンタは、2025年度の新車販売台数ランキングで乗用車全体の4位に入るなど、安定した人気を維持しています。

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初代は2003年、2代目は2015年に登場し、現行の3代目は2022年に発売されました。全長4260mm×全幅1695mm×全高1695〜1715mmというボディサイズは、従来どおり5ナンバー枠に収まるコンパクトさを保っています。

エクステリアは「シカクマル」をテーマにした柔らかな造形が特徴で、視界確保にも配慮されたデザインです。インテリアは水平基調のインストルメントパネルが広さを感じさせ、2列目の居住性も向上しています。

パワートレインは、1.5リッター直列3気筒ガソリンエンジン（最高出力120ps／最大トルク145Nm）と、同エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッド（90ps／120Nm）の2種類。

いずれもCVTを採用し、5人乗りと7人乗りを設定しています。ガソリン車は2WDのみで、AWDの設定はありません。

2025年8月には電動パーキングブレーキやブレーキホールド機能が追加され、同時にハイブリッド「Z」（5人乗り）をベースにしたコンプリートカー「ジュノ」も登場しました。

グレードはガソリン・ハイブリッドともに「X」「G」「Z」の3種類で、価格はガソリン車が207万7900円〜277万3100円、ハイブリッド車が243万9800円〜332万2000円となっています。

そんなシエンタですが、まもなく3度目の一部改良が予定されているようです。

都内の販売店担当者は「公式発表はまだですが、2026年夏ごろに改良モデルが出る可能性は高い」と話します。発売から4年目に入ることを踏まえると、内外装の一部見直しが行われるとの見方が強まっています。

担当者は「少なくともボディカラーの改訂は確実だと思います」と続けます。毎回の小改良で色の入れ替えが行われるため、今回も新色追加や一部廃止が予想されます。

また「ヘッドライトのオートレベリング義務化に合わせて、ライト周辺のデザイン変更があるという話もあります」と述べ、法規対応にともなう外観の微調整の可能性にも触れました。

一方で、装備の大幅な刷新は見込みにくいようです。これについては「前回のような大きなアップデートではなく、価格改定への対応が中心になると思います」と話します。

2026年2月に一部改良が行われた「ヤリス」では「アドバンスパーク」が廃止されており、シエンタでも同様の装備整理が行われる可能性があるといいます。さらに「そのうえで数万円程度の値上げになる可能性もあります」と話し、価格調整の動きも示唆しました。

発売時期については「例年どおりなら2026年7〜8月ごろで、予約はその1か月ほど前から始まるはずです。6月にはもう少し具体的な情報をお伝えできると思います」とのことで、今後の続報が待たれます。

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ユーザーからもさまざまな声が寄せられています。「今の丸っこい感じが好きだから大きく変えないでほしい」というデザイン面の声がある一方で、「また値上げだけはやめてほしい」と価格への不安も聞かれます。発売時期については「続報を早く知りたい」と、情報解禁を待つ声が多く見られます。

なお、シエンタのライバルであるホンダ「フリード」も、同じく2026年夏ごろに一部改良が予定されていると言われています。

これにより、2026年後半はコンパクトミニバン市場の競争がさらに活発になりそうです。