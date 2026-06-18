大阪桐蔭高野球部出身で、希少がんと闘う福森大翔さんが1年ぶりに京セラドームのマウンドに帰ってきた。不動産業「SENSE TRUST（センス・トラスト）」（大阪市、今中康仁社長）がスポンサーとなった6月12日の阪神戦に元気な姿で登場し、ノーバウンド投球を披露した。「本当にこのような場を作っていただいた今中社長をはじめ、球団関係者のみなさまに心からお礼を申し上げたいのと、当たり前ではないということをずっと思って