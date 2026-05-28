＝LOVE大谷映美里、ショートトップス×ミニスカで美スタイル披露 バッグについたトレカにも注目集まる「初めて見た」「くびれが綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が5月27日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップスとミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】指原プロデュース28歳美女「初めて見た」注目集まったバッグについたトレカ＆ミニスカコーデ
大谷は「お姉さん 好き？」とコメントし、街中で撮影したショットを複数枚投稿。ヘソ出しの白いショート丈トップスの上にネイビーのナポレオンジャケット風のアウターを羽織り、美しい脚が際立つデニムのマイクロミニスカートをはいたコーディネートを披露した。またバッグについたカードケースには大谷自身のカードが入っている。
この投稿に、ファンからは「大好きに決まってる」「スタイル抜群」「大人っぽくて素敵」「くびれが綺麗すぎる」「脚が長くて真っ直ぐ」「自分のトレカ入れてるの可愛い（笑）」「自分のトレカつけてる人初めて見た（笑）」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「初めて見た」注目集まったバッグについたトレカ＆ミニスカコーデ
◆大谷映美里、ショートトップス×ミニスカ姿披露
大谷は「お姉さん 好き？」とコメントし、街中で撮影したショットを複数枚投稿。ヘソ出しの白いショート丈トップスの上にネイビーのナポレオンジャケット風のアウターを羽織り、美しい脚が際立つデニムのマイクロミニスカートをはいたコーディネートを披露した。またバッグについたカードケースには大谷自身のカードが入っている。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大好きに決まってる」「スタイル抜群」「大人っぽくて素敵」「くびれが綺麗すぎる」「脚が長くて真っ直ぐ」「自分のトレカ入れてるの可愛い（笑）」「自分のトレカつけてる人初めて見た（笑）」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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