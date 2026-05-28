ほっともっと、大きな“アジフライ”がのった「新のり弁」復活!
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月3日より、大きな“アジフライ”がのった「アジフライのりタル弁当」と、おかずたっぷりの「アジフライ&しょうが焼き弁当」を全国で発売する。
ほっともっと「アジフライのりタル弁当」
「アジフライのりタル弁当」(550円〜)は、大きなアジフライがのった新しいのり弁。メインの「アジフライ」は、ボリュームがあり、ふっくらとした食感が特長。別添のタルタルソースをかければ、より一層ごはんが進む味わいになるという。
ほっともっと「アジフライ＆しょうが焼き弁当」
さらに今年は、コンボメニュー「アジフライ&しょうが焼き弁当」(670円〜)も新たにラインアップ。アジフライと、ハーフサイズの「しょうが焼き」を一度に楽しめる、食べ応え十分の一品。また、アジフライは単品(180円)でも販売される。
ほっともっと「アジフライ」
※地域・店舗によって価格が異なる。
※一部店舗では商品内容が異なる場合がある。
ほっともっと「アジフライのりタル弁当」
「アジフライのりタル弁当」(550円〜)は、大きなアジフライがのった新しいのり弁。メインの「アジフライ」は、ボリュームがあり、ふっくらとした食感が特長。別添のタルタルソースをかければ、より一層ごはんが進む味わいになるという。
さらに今年は、コンボメニュー「アジフライ&しょうが焼き弁当」(670円〜)も新たにラインアップ。アジフライと、ハーフサイズの「しょうが焼き」を一度に楽しめる、食べ応え十分の一品。また、アジフライは単品(180円)でも販売される。
ほっともっと「アジフライ」
※地域・店舗によって価格が異なる。
※一部店舗では商品内容が異なる場合がある。