北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性（当時20）・Xさんが6人から集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪で起訴された男女は、以下の6名だ。

【写真】川村被告と彼氏とのツーショットや、高校生時代の写真。主犯・川口被告の金髪イキリ写真

Xさんの交際相手だった八木原亜麻被告（21）、その友人の川村葉音被告（21）、川村被告の彼氏である少年A（当時17）、Aの高校友人である瀧澤海裕被告（当時18）、瀧澤被告の中学同級生である川口侑斗被告（当時18）、川口の中学の後輩である少年B（当時16）。事件当時、川村被告、八木原被告以外の4人は20歳未満だった。

札幌地検が改正少年法に基づき、起訴時に瀧澤被告、川口被告の実名を公表している。

25日から始まった公判では、川村被告、瀧澤被告、少年Bの3人が出廷。それぞれ起訴内容を認めており、主な争点は量刑だ。3人はいずれも隷属的な立場であり、川口被告や川村被告の友人である八木原亜麻被告（21）が暴行や強盗を主導したなどと主張している。

被告ら6人は現場で公園でXさんを暴行し、クレジットカードやキャッシュカードなどを奪って暗証番号を聞き出した。午前1時半すぎ、出血して倒れるXさんを放置し、6人は現場を立ち去る。その後の浅はかな様子が、法廷で明らかにされた--。【全3回の第3回。第1回から読む】

「チクるとかありえないだろ」

以下は公判初日、検察側が説明した事件の概要である。

10月26日午前1時半ごろ、川村被告はまず、八木原被告を車で自宅に送り届けた。その後川村被告は現場に戻り、残りの4人を乗せて札幌市中央区内へ移動した。被害者・Xさんのスマホと衣服は車内に乗せ、のちにスマホを破壊した上で衣服とともに川に投棄した。

中央区内のコンビニエンスストアに到着すると、川口被告がXさんのキャッシュカードを使い、ATMから合計12万7000円を引き出す。川口被告は自分で9万円を手にし、瀧澤被告、川村被告、少年Bにそれぞれ1万、少年Aに7000円手渡した。

その後、再び現場の公園へ向かい、車内から様子を確認したのち、5人は江別のラーメン店へ向かった。

午前2時台、川村被告は八木原被告に「本当にお願いね。警察来ても何も知らないって言って。名前出さないで。とりまお願いね」とLINEメッセージを送っている。

川村被告は八木原被告が警察に話すことを警戒したようだ。

26日朝、川村被告は追って八木原被告に「とりまさ、何があってもウチらの名前を出さないで」「もし警察に聞かれても、被害者は一人で帰ったってことで。ウチらで作戦考えているから」「（警察に）言ったら、亜麻詰められるよ、私に」などとLINE送信している。

その後、川村被告は八木原被告を除く5人のグループLINEで、状況を共有した。

川村被告「亜麻が警察行ったほうがいいかなって言ってて止めてる。調子乗んな」

川口被告「絶対止めといて」

川村被告「（八木原が）『昨日止めた方がいいって言ったよね』って逆ギレしてる」

グループLINEではその後、八木原被告が警察に通報した前提で会話が進む。

川村被告「なんか（八木原の）既読つかねぇなと思ったら、弁護士に言ったってさ」「そもそもテメェ（八木原）助けたのにチクるとかありえないだろ」

瀧澤被告「連絡交換してなくてよかった」

川村被告「（八木原が警察に名前を）言ってたら、ウチ（八木原を）ボコしに行く」

川口被告「俺もやる」

「女の家燃やすわ」

同日夜のグループライン。

川村被告「（八木原が）都合のいいこと言ってる。『暴行やめなよ、死んだらどうすんの』って言ったとか言ってる」

瀧澤被告「普通にきめぇよ、グッチ（川口）も亜麻に聞いて、『もっとやって』って言ってたのに」

川村被告「言ってたね。メンバー名出したらボッコボコだわ」

川口被告「亜麻、殺す絶対」

瀧澤被告「俺捕まったら、女（八木原）の家燃やすわ」

川口被告「俺はメンバーの名前出さない」

瀧澤被告、川村被告「俺も、私も出さない」

川村被告「亜麻のせいにはするかも。アイツがウチらに相談したんだし」

少年A「実際、問題持ち込んだのも、止めなかったのも亜麻」

川口被告「俺は殺す」

少年B「殺すか」

川口被告「マジ、ヤキ入れろって言ったの誰」

少年A「亜麻だね」

少年B「頼まれないと、俺やらないじゃん」

川村被告「亜麻出てきたら録音する。余計なこと言ってたら、顔面膝蹴りいきますね」

八木原被告の自宅には、26日の夕刻には警察が訪れていた。翌日となる27日午後、瀧澤被告と川口被告などが、排水溝にXさんのクレジットカードを投棄していた。

その後、瀧澤被告、川口被告、少年Aが警察に出頭。追って29日、川口被告と少年Bが出頭した。

LINEのやり取りからは、集団でXさんを暴行した被告らの極めて稚拙な態度や、責任を押し付けあう様子が窺える。

今回の公判で出廷している川村被告、瀧澤被告、少年Bの弁護人は、それぞれ「計画性のない、場当たり的な犯行」「川口被告が主導した犯行で、目の前の言動にただただ流された、付和雷同的な関与に過ぎない」などと主張。加害目的や利欲目的が強くあったわけではないとし、川村被告の弁護人は次のように訴えた。

「（被告人らは）判断が未熟で互いに同調しあった。歯止めが効かずに至ってしまった事態を、（暴行や窃盗を主導した）川口被告と同様に非難できるか」

25日に始まった公判は連日行われている。川口被告は26日の公判で参考人として出廷したが、証言を拒否した。

裁判員や裁判官は被告らに対し、どのような判断を下すのか。

（了。第1回から読む）

傍聴取材／普通（裁判ライター）