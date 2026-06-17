「関東オークス・Ｊｐｎ２」（１７日、川崎）息詰まる岩田父子のマッチレースを制したのは息子・望来騎乗の２番人気ペンダント。初の交流重賞Ｖで３歳牝馬の砂女王を射止めた。２着に父・康誠騎乗の４番人気ジュワネングが入り、重賞初の父子ワンツーを決めた。３着に船橋の６番人気ブレイズエッジが食い込み意地を見せた。１番人気のタマモフリージアは伸びを欠いて４着に敗れた。直線を向いても軽快に逃げる父騎乗のジュワ