◇ナ・リーグ ロッキーズ ― ドジャース（2026年5月27日 ロサンゼルス）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が27日（日本時間28日）、敵地ドジャース戦に先発。「1番・投手兼DH」で先発したドジャース・大谷翔平投手（31）の2打席目は見逃し三振に抑えた。

初回の第1打席は93.7マイル（約150.8キロ）のフォーシームをセンターへ運ばれ、先頭打者本塁打を被弾。1死後、フリーマンにも左中間へソロを打たれ、2失点の立ち上がりとなった。

2回は1死からスミスに四球を与えたものの無失点。3回、先頭打者の大谷に対し、1ボール2ストライクから外角低めに93マイル（約149.7キロ）のフォーシームをズバッと決め、バットを出させなかった。

大谷には昨年9月のメジャー初対決で先頭打者弾を含む2本塁打。今年4月17日の対戦でも3打数2安打で、3打席目の二ゴロで日米を通じて初めてアウトに打ち取った。日米通算では9打数7安打となった。

菅野はここまで10試合の先発で4勝3敗、防御率3.86。今月16日（同17日）のダイヤモンドバックス戦で4勝目を挙げ、日米通算150勝を達成した。前回登板となった22日（同23日）の同戦でも移籍後最長の6回2/3を投げて2失点と好投していた。