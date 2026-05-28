北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性（当時20）・Xさんが6人から集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪で起訴された男女は、以下の6名だ。

【写真】「2000円で足りると思ってんのか」主犯格の川口被告の「金髪イキリ写真」。川村葉音被告のSNSに多数投稿されていた不良仲間とのプリクラ

Xさんの交際相手だった八木原亜麻被告（21）、その友人の川村葉音被告（21）、川村被告の彼氏である少年A（当時17）、Aの高校友人である瀧澤海裕被告（当時18）、瀧澤被告の中学同級生である川口侑斗被告（当時18）、川口被告の中学の後輩である少年B（当時16）である。事件当時、川村被告、八木原被告以外の4人は20歳未満だった。札幌地検が改正少年法に基づき、起訴時に瀧澤被告、川口被告の実名を公表している。

25日から始まった公判では、川村被告、瀧澤被告、少年Bの3人が出廷。それぞれ起訴内容を認めており、主な争点は量刑だ。3人はいずれも隷属的な立場であり、川口被告や川村被告の友人である八木原亜麻被告（21）が暴行や強盗を主導したなどと主張している。

この日、法廷では、被害者の男性が暴行時に残していた音声データが流された。その内容は、傍聴人の身の毛がよだつほどの凄惨なものだった--。【全3回の第2回。第1回から読む】

「ウチも血ィついた。カネ払え」

事件のきっかけは、Xさんと八木原被告の交際トラブルだった。八木原被告は別れ話を川村被告に相談し、川村被告は激怒。被告人らはXさんを呼び出し、暴行を加えた。

Xさんは身の危険を感じたのか、自身の携帯で暴行の音声を録音していた。録音された暴行は3度あった。以下は、法廷で流れた録音のデータであり、聞き取れた範囲でその様子を再現する。

以下は事件当日に録音された「第二暴行」とされる暴行である。音声では主に川口被告がXさんに詰問し、川村被告が声で加勢。八木原被告が思いをたまに述べ、瀧澤被告が変にふざけて、少年A、Bが徐々にその暴行に加わっていくという様子だった。

（ドスッという打撃音が連続する）

Xさん「本当に申し訳ありませんでした」

川口被告「血がついただろ、弁償しろやコラ」

川村被告「ウチも血ィついた。カネ払え」

川口被告「お前が迷惑かけたの、彼女（八木原被告）だけじゃねぇかんな。ここにいる全員だからな」

Xさん「本当に多大なるご迷惑をおかけして」

川口被告「土下座せぇよ」

被害者「本当にすみません」

川口被告「金出せ」

川村被告「早くしろよ」

Xさん「……（何か抵抗する言葉）」

川口被告「おかしいだろ、財布持ち歩かねぇわけねぇだろ」

瀧澤被告「小銭はある？」

川口被告「カードは？……（財布を漁る音）2000円だとコラ。これで足りると思ってるのか。銀行ねぇのか、全部下ろしてこい」

Xさん「……（何か抵抗する言葉）」

川口被告「ハイライト・メンソール1カートン、ラッキー・ストライク1カートン…」

川村被告「ハイライト・メンソール1カートン、ラッキー・ストライク1カートン…（メモする様子）」

川口被告「パス（パスワード）なんぼ？」

Xさん「ないです」

川村被告「ないわけねぇだろ」

この後、川村被告と八木原被告は、川村被告の運転でコンビニエンスストアへタバコを買いに行った。

頭髪と陰毛を燃やし動画撮影

10月26日午前0時以降、2人が戻ってきた。以降、「第三暴行」とされ、約1時間に及んだとされる。暴行の途中、少年Aは「指紋が残ると良くない」という理由で、Xさんを全裸にさせている。

八木原被告「もっとやって」

（Xさんが転倒する音や、蹴る音が響く）

瀧澤被告「ライダーキック！」

周囲「ハハハハ」

その後、傍聴席には見えない形で、川口被告がXさんの髪の毛や陰毛に火をつける動画が流された。検察官から裁判員に「ショッキングな映像なので気持ちを落ち着かせてご覧ください」と注意が入る。

川口被告「いい感じに燃えてきたぞ」「こっち向け」

Xさん「うわー」

川口被告「触んな、気持ち悪い」

その後、川口被告はXさんに土下座を強要した。Xさんは息が絶え絶えで、顔が腫れ上がった影響で滑舌が極端に悪くなる。

Xさん「もう二度とこういうことを言わないように努めます」

川口被告「誰に謝る？」

Xさん「彼女に」

川口被告「彼女じゃねぇだろ」

Xさん「本当にすみませんでした」

川口被告「一生、彼女って言うなよ」

Xさん「はい」

その後、川口被告がキャッシュカードの暗証番号を聞き出そうとする。「10を数える間に答えないとAに殴らせる」などと脅迫し、実際に暴行。Xさんは番号を言い、瀧澤被告がメモする。そのまま全裸のXさんを放置し、6人はその場を立ち去った。

その日の朝6時頃、通行人が公園内の遊歩道上で、全裸でバンザイした状態で倒れるXさんを発見。救急搬送されるも、出血性ショックで死亡が確認された。外傷性くも膜下出血、腰椎の骨折などの重傷を追っていたXさん。腎臓損傷などで、血液の20〜30%が失血するほどの暴行で、暴行時間は2時間以上に及ぶ執拗なものだったと、検察は指摘した。

暴行ののち、金を奪った被告たちは、その金でラーメンを食べるなどの行動に出る。その後、グループLINE上で責任の押し付け合いが始まるのだった--第3回記事で詳報する。

（第3回記事につづく）

傍聴取材／普通（裁判ライター）