今回紹介するのは、Threadsに投稿された、思わず二度見してしまいそうな猫ちゃんの姿。

飼い主さんが何気なく上を見てみると、そこにはなぜか網戸にぴたりとくっついた猫ちゃんがいたようです。

投稿はThreadsにて、1.7万回以上表示。2900件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：ふと網戸を見たら、上のほうで『猫』が……『まさかの光景』に爆笑の声】

上を見たら、まさかの網戸にいたはちちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「mame.uni.kome.hachi」さん。登場したのは、猫のはちちゃんです。

投稿を見ると、そこには、網戸の上のほうに前足を引っかけるような体勢で、まるでぺたりと張りついているみたいな、はちちゃんの姿が！白いお腹をこちらに向け、両前足をぐっと伸ばした姿は、猫というよりもクモのように見えます。

しかも表情がまた絶妙。どこか遠くを見つめているような顔つきで、まだ8ヶ月の猫生とは思えないほどの貫禄。肉球を見せながら両手を広げているようなポーズも印象的。まるで「ここまで登れましたけど？」とでも言いたそうな、ちょっぴり誇らしげな雰囲気が漂っていたみたいです。

誇らしげな姿に猫好きもにっこり

はちちゃんがこの動きをし始めたら、爪切りのタイミングなのだとか。網戸にしっかりくっつけてしまうあたり、爪の伸び具合を全身で知らせてくれているのかもしれませんね。

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「網戸クライマーかわいいですｗ」「すごい運動神経」「勝ち誇ったような顔がまた可愛いすぎますね笑」などの声が多く寄せられていました。今回のはちちゃんはどこか勝者の風格。網戸登頂を成し遂げた小さな王様のようにも見えてきます。

Threadsアカウント「mame.uni.kome.hachi」では、はちちゃんたち猫ちゃんとの日常が投稿されています。何気ない毎日の中で、ふと見上げた先にこんな光景が広がっているのも、猫と暮らす楽しさのひとつといえるでしょう。

写真・動画提供：Threadsアカウント「mame.uni.kome.hachi 」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。