NIKE「トラヴィス×ジョーダン」新作が今週末発売 2万2330円も争奪戦→プレミア化必至
ナイキは27日、フットウェアとアパレルを紹介する「SNKRS」公式サイト・アプリを更新し、『エア ジョーダン 1 LOW x トラヴィス スコット Muslin and Shy Pink』『エア ジョーダン 1 LOW x トラヴィス スコット Shy Pink and Tropical Pink』を、29日午前9時に発売することを発表した。
【写真多数】細かなこだわりを感じる…NIKE「トラヴィス×ジョーダン」2モデル内外装全部見せ
アメリカ発で世界で人気を博しているラッパー、トラヴィス・スコットとのコラボレーションとなる本モデル。同サイト・アプリでは「トラヴィス・スコットが再び常識を覆し、エア ジョーダン 1 LOWに新たな存在感を刻む」「コラボロゴのディテールと逆向きのSwooshが、アイコニックなスタイルを完成させる」と説明。
『Muslin and Shy Pink」は「アイボリーの上質なレザーアッパーに、ソフトピンクのアクセントを効かせ、ヴィンテージ感を新鮮にアレンジ」、『Shy Pink and Tropical Pink』は「夏に向けて登場したこの華やかな一足は、セイルカラーの上質なレザーアッパーに、やわらかなシャイピンクと鮮やかなトロピカルピンクをプラス」と説明している。
販売価格はいずれも2万2330円で、スニーカーショップなどで抽選予約もスタート。これまでも数々のコラボレーションモデルを発売し、即完売→プレミア化してきただけに、今回も争奪戦は必至と言えそうだ。
【写真多数】細かなこだわりを感じる…NIKE「トラヴィス×ジョーダン」2モデル内外装全部見せ
アメリカ発で世界で人気を博しているラッパー、トラヴィス・スコットとのコラボレーションとなる本モデル。同サイト・アプリでは「トラヴィス・スコットが再び常識を覆し、エア ジョーダン 1 LOWに新たな存在感を刻む」「コラボロゴのディテールと逆向きのSwooshが、アイコニックなスタイルを完成させる」と説明。
販売価格はいずれも2万2330円で、スニーカーショップなどで抽選予約もスタート。これまでも数々のコラボレーションモデルを発売し、即完売→プレミア化してきただけに、今回も争奪戦は必至と言えそうだ。