大使館が立ち並ぶ都内屈指の高級住宅街。5月25日夜、重厚な壁に囲まれた地上2階、地下1階のメゾネットタイプの室内に静寂を破る怒号が響いた。身長180センチ、筋骨隆々の大男が18歳の華奢な少女の襟元を掴み、投げ飛ばす――。広がっていたのは、恐怖の光景だった。

【画像】会見で涙を見せた阿部慎之助氏

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「お父さんから暴行を受けました」

身体を竦ませた少女が児童相談所に連絡したのは、午後7時のことだ。約10分後、事態を重く見た担当者が110番通報。目撃者の住民が明かす。

「阿部さんの家から男性の叫び声が聞こえたと思ったら、そのうち家の裏にある窓が閉められたのです。夜8時頃、パトランプを点灯させ、サイレンを鳴らしたパトカーが到着し、家の中に警察官が入っていくのを見ました」

閑静な住宅街に佇む低層マンションは、瞬く間に喧しい雰囲気に包まれた。その後、長女に対する暴行容疑で現行犯逮捕された「お父さん」こそ、読売巨人軍の阿部慎之助監督（47）だった。



逮捕翌日に辞任を申し出た阿部慎之助前監督

「言い返してきてカッとなった」

逮捕後、意気消沈した阿部は容疑を認め、次のように供述したという。

「姉妹で喧嘩しているところを『静かにしろ』と言ったら、言い返してきてカッとなった」

15歳の次女と妻が一部始終を目撃

捜査関係者が補足する。

「部屋には15歳の次女と妻もいて一部始終を目撃していました。当時、阿部は酒が入っていましたが、長女に怪我はなかったため、傷害容疑ではなく暴行容疑での逮捕となった。渋谷署から釈放され、黒塗りのハイヤーで署を後にしたのは約5時間後。翌26日0時10分頃のことでした」

娘にとっても、父の逮捕はショックだったようだ。

「暴行を受けた長女は、その場でチャットGPTに相談。すると、『児童相談所に電話するように』との結果が出たそうです。ただ、今は『こんなに大ごとになると思わなかった』と、戸惑いの心境を吐露しています」（同前）

折しも、5月26日からはパ・リーグとの交流戦が開始された。24日の阪神戦で敗れた巨人は、今季ワーストとなる四連敗を記録。逮捕された25日は、休養日だった。

「阿部監督は『しっかりフレッシュな形で来てもらえれば』と選手に奮起を促した矢先だったのですが……」（スポーツ紙記者）

現役のプロ野球の監督が暴行で逮捕された前代未聞の大事件。球界の盟主たる巨人軍のトップは、なぜ家庭内暴力に及んだのか。

この続きでは、阿部と家族の関係のほか、▶︎巨人が問題視したアイドル女優との泥沼不倫＆音声、▶︎ 松井、由伸でもない…後任監督に急浮上した「神様」、▶︎ダルも苦言「才能をつぶす」時代遅れのスパルタ指導などを詳しく報じている。記事の全文は5月27日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および28日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月4日号）