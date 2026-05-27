美人インフルエンサー、赤髪に電撃イメチェン 宮古島でのショーパン姿に反響「スタイル抜群」「何でも似合う」
【モデルプレス＝2026/05/27】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが5月26日までに自身のInstagramを更新。宮古島での写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】25歳美人インフルエンサー「スタイル抜群」美脚輝くショーパン姿
前回の投稿から宮古島での写真を投稿しているかっぱ。「宮古島 Day2」とつづり、宮古島での旅行2日目の写真を複数枚投稿した。海辺で撮ったり髪にハイビスカスを付けポーズを決めたりと宮古島を満喫している様子が伺える写真となっている。
旅行のコーディネートはチェック柄のキャミソールトップスにデニムのショートパンツを合わせており、ショートパンツからは美しい脚がスラリと伸びている。また、ヘアカラーを黒髪から赤みがかったブラウンに染めた新しいヘアスタイルも公開した。
この投稿に「スタイル抜群」「何でも似合う」「宮古島いいなあ」「ショートパンツ似合いますね」「足元に目を惹かれる」「赤いヘアカラーも素敵ですね」「旅行楽しそう」など反響が寄せられている。
ゆうぴーまん（P）・かっぱ（K）・あっぷる（A）の幼馴染3人組からなるPKAは、2016年から活動を開始。日々の思い出をSNSで発信する中で、MixChannelにアップしたダンス動画から火が付き、YouTubeではメイク動画や恋バナなどの企画で同世代を中心に話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美人インフルエンサー「スタイル抜群」美脚輝くショーパン姿
◆かっぱ、ショートパンツから美脚＆新しいヘアカラー公開
前回の投稿から宮古島での写真を投稿しているかっぱ。「宮古島 Day2」とつづり、宮古島での旅行2日目の写真を複数枚投稿した。海辺で撮ったり髪にハイビスカスを付けポーズを決めたりと宮古島を満喫している様子が伺える写真となっている。
◆かっぱの投稿に反響
この投稿に「スタイル抜群」「何でも似合う」「宮古島いいなあ」「ショートパンツ似合いますね」「足元に目を惹かれる」「赤いヘアカラーも素敵ですね」「旅行楽しそう」など反響が寄せられている。
ゆうぴーまん（P）・かっぱ（K）・あっぷる（A）の幼馴染3人組からなるPKAは、2016年から活動を開始。日々の思い出をSNSで発信する中で、MixChannelにアップしたダンス動画から火が付き、YouTubeではメイク動画や恋バナなどの企画で同世代を中心に話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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