日本サッカー協会は２７日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人の背番号を発表した。

＊ ＊ ＊

第２次森保ジャパンで南野拓実が背負ってきた「８番」は、久保建英が着用することが決まった。

南野が不在だった３月の英国遠征では鈴木唯人が任されたが、本大会ではこれまで２０番が定着していた久保に「８番」が巡ってきた。

過去に日本が出場したＷ杯では、８番をつけた選手が合計４ゴールをマーク。０２年日韓大会で森島寛晃、１８年ロシア大会で原口元気、２２年カタール大会で堂安律（２得点）がゴールを決めており、この３大会はいずれも１次リーグを突破している。

南野は負傷により２度目のＷ杯出場の道が絶たれたが、チームをサポートする目的で帯同することが決まっている。縁起もいい「８番」を託された久保が、南野の思いも背負って自身２度目のＷ杯に挑む。

▼ＧＫ ２３早川友基（鹿島）、１２ 大迫敬介（広島）１鈴木彩艶（パルマ）

▼ＤＦ ５長友佑都（ＦＣ東京）、３谷口彰悟（シントトロイデン）、４板倉滉（アヤックス）、１６渡辺剛（フェイエノールト）、２２冨安健洋（アヤックス）、２１伊藤洋輝（バイエルン）、２０瀬古歩夢（ルアーブル）、２菅原由勢（ブレーメン）、２５鈴木淳之介（コペンハーゲン）

▼ＭＦ／ＦＷ ６遠藤航（リバプール）、１４伊東純也（ゲンク）、１５鎌田大地（クリスタルパレス）、１９小川航基（ＮＥＣ）、１１前田大然（セルティック）、１０堂安律（フランクフルト）、１８上田綺世（フェイエノールト）、７田中碧（リーズ）、１３中村敬斗（Ｓランス）、２４佐野海舟（マインツ）、８久保建英（Ｒソシエダード）、１７鈴木唯人（フライブルク）、２６塩貝健人（ウォルフスブルク）、９後藤啓介（シントトロイデン）