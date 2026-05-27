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　日本サッカー協会は27日、W杯北中米大会（6月11日開幕）に出場する日本代表メンバーの背番号を発表した。10番は2大会連続出場となるMF堂安律（フランクフルト）が背負い、20歳の後藤啓介（シントトロイデン）が9番に抜てきされた。負傷によりW杯メンバーから漏れたMF三笘薫（ブライトン）のナンバーである7番は川崎F下部組織時代からの幼なじみであるMF田中碧（リーズ）が付ける。

　合わせて31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）の背番号も発表。壮行試合の限定出場で22年W杯カタール大会以来の代表復帰となるDF吉田麻也（LAギャラクシー）は22番。DF冨安健洋（アヤックス）はアイスランド戦は15番でW杯で吉田から22番を引き継ぐ。冨安を除く選手はW杯と同じ番号でアイスランド戦を戦う。

　チームは6月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイに移動。同8日にベースキャンプ地テネシー州ナッシュビルに入り、同14日の1次リーグ初戦オンランダ戦に備える。

▼日本代表W杯背番号（カッコはアイスランド戦）

【GK】早川＝23　大迫＝12　鈴木彩＝1

【DF】長友＝5　吉田＝（22）　谷口＝3　板倉＝4　渡辺＝16　冨安＝22（15）　伊藤＝21　瀬古＝20　菅原＝2　鈴木淳＝25

【MF/FW】遠藤＝6　伊東＝14　鎌田＝15　小川＝19　前田＝11　堂安＝10　上田＝18　田中＝7　中村＝13　佐野＝24　久保＝8　鈴木唯＝17　塩貝＝26　後藤＝9