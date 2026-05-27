日本サッカー協会は27日、W杯北中米大会（6月11日開幕）に出場する日本代表メンバーの背番号を発表した。10番は2大会連続出場となるMF堂安律（フランクフルト）が背負い、20歳の後藤啓介（シントトロイデン）が9番に抜てきされた。負傷によりW杯メンバーから漏れたMF三笘薫（ブライトン）のナンバーである7番は川崎F下部組織時代からの幼なじみであるMF田中碧（リーズ）が付ける。

合わせて31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）の背番号も発表。壮行試合の限定出場で22年W杯カタール大会以来の代表復帰となるDF吉田麻也（LAギャラクシー）は22番。DF冨安健洋（アヤックス）はアイスランド戦は15番でW杯で吉田から22番を引き継ぐ。冨安を除く選手はW杯と同じ番号でアイスランド戦を戦う。

チームは6月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイに移動。同8日にベースキャンプ地テネシー州ナッシュビルに入り、同14日の1次リーグ初戦オンランダ戦に備える。

▼日本代表W杯背番号（カッコはアイスランド戦）

【GK】早川＝23 大迫＝12 鈴木彩＝1

【DF】長友＝5 吉田＝（22） 谷口＝3 板倉＝4 渡辺＝16 冨安＝22（15） 伊藤＝21 瀬古＝20 菅原＝2 鈴木淳＝25

【MF/FW】遠藤＝6 伊東＝14 鎌田＝15 小川＝19 前田＝11 堂安＝10 上田＝18 田中＝7 中村＝13 佐野＝24 久保＝8 鈴木唯＝17 塩貝＝26 後藤＝9