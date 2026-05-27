【早い者勝ち！】6/2の横浜開港祭を特等席で楽しむ、花火鑑賞ディナー5選
◆【早い者勝ち！】6/2の横浜開港祭を特等席で楽しむ、花火鑑賞ディナー5選
写真：RISTORANTE E’VOLTA-UnicoPolo-／三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア
2026年6月1日（月）〜2日（火）に、横浜・臨港パークを中心に開催される「横浜開港祭」。目玉となるのは、6月2日（火）の夜に打ち上がる花火。そこで、夜空に開く花火を食事とともに堪能できる、限定ディナーをご紹介。混雑を気にせず、優雅に花火鑑賞を楽しめるディナーはいかが？
※雨天・大会中止時の対応は各プランページに記載。花火の見え方は当日の状況で異なる場合があるため、詳細は店舗に問い合わせください
RISTORANTE E’VOLTA -Unico Polo-／三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア（みなとみらい）
みなとみらい駅より徒歩すぐ、三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア20階の「RISTORANTE E’VOLTA -Unico Polo-」。花火を眺めながら楽しめるのは、パスタや肉料理、ドルチェなど、充実の全7皿コース。
ディナーの始まりは乾杯酒で華やかに。神奈川県の地産地消をベースとしたコースでは、カルパッチョやスペシャリテの「ラビオローネ」などが続き、メインには「常陸牛の炭焼き」が登場。それぞれの料理にはサマートリュフやドライマンゴー、ピーチなどが使用され、花火とともに夏を味わうことができる。
開放的な雰囲気の中で、思い出に残るひとときを楽しんで。
店舗・プラン詳細
店名：RISTORANTE E’VOLTA -Unico Polo-／三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア
住所： 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3 三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア20F
■おすすめプラン
【6月2日開港祭花火大会】花火大会鑑賞席＆特別ディナーコース+乾杯酒+花火大会特別席(6/2限定)
利用可能人数：2人
提供日：2026/06/02
料金：13,200円（税・サービス料込）
Merengue Makana マリン＆ウォーク店（馬車道）
マリン＆ウォークヨコハマ内の「Merengue Makana」からは、窓際の特等席で花火をたっぷりと堪能できるディナーが登場。「ハワイアンBBQチキン」や「スパムフライドライス」など、夏らしいラインナップを楽しめるほか、デザートにはメレンゲをたっぷりと使用したふわふわのパンケーキを1人1枚いただける。パンケーキは4種類からお好きなものをチョイスして。
また、生ビールやスパークリングワインなどが2.5時間飲み放題。好みのドリンクを片手に花火を眺めれば、特別な思い出になること間違いなし。リザーブはお早めに。
店舗・プラン詳細
店名：Merengue Makana マリン＆ウォーク店
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 パシフィコ横浜展示ホール2階海側
■おすすめプラン
【横浜開港祭プラン】チキンや選べるパンケーキなど+2.5時間飲み放題+窓際確約(6月2日18時入店限定)
利用可能人数：2〜4人
提供日：2026/06/02
料金：7,000円（税・サービス料込）
ミクニ ヨコハマ（横浜）
横浜駅から徒歩3分、スカイビルの29階に位置する「ミクニ ヨコハマ」。窓側の花火鑑賞専用席からは打ち上げ花火はもちろん、横浜ベイエリアからみなとみらいまで、横浜の街も一望することができる。
こちらでいただけるのは、オマール海老や和牛など豪華な食材を使用した贅沢なディナー。地産地消の採れたて野菜やハーブを使用した、美しい全5皿のフレンチを楽しめる。メッセージプレートでお祝いもできるから、花火が彩る特別な夜にぴったり。
名店のフレンチとともに、ゆったりと花火を楽しんで。
店舗・プラン詳細
店名：ミクニ ヨコハマ
住所： 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 スカイビル29F
■おすすめプラン
【6/2限定★Diner de HANABI】オマール海老や和牛など全5皿+メッセージプレート
利用可能人数：2〜4人
提供日：2026/06/02
料金：20,000円（税・サービス料込）
高ようじ みなとみらい（新高島）
新高島駅から徒歩1分という好立地にある「横浜シンフォステージ」26階の「高ようじ みなとみらい」。みなとみらいの絶景を一望できる、落ち着いた雰囲気の店内で楽しめるのは、和の伝統に洋の要素を取り入れたフュージョン料理の数々。
横浜開港祭記念ディナーでは、先付けの3種盛り合わせを皮切りに、鮮魚のお造り、甘鯛の松笠揚げなど、こだわりの詰まった和食を堪能できる。メインには黒毛和牛の西京漬けが登場し、締めくくりには「鰻と薯蕷（とろろ）御飯」や本日のデザートまで。花火を楽しむ特別なひとときにぴったりな、贅沢なディナーをぜひ選んでみて。
店舗・プラン詳細
店名：高ようじ みなとみらい
住所： 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目1番2号 京急 EXホテル みなとみらい横浜26階
■おすすめプラン
【2026年6月2日限定！横浜開港祭記念ディナー】一隅ーICHIGU+乾杯スパークリングワイン
利用可能人数：2〜4人
提供日：2026/06/02
料金：13,000円（税・サービス料込）
フレンチ「ベイ・ビュー」／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ（横浜）
横浜駅から徒歩1分、「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」の最上階に位置する「ベイ・ビュー」は、ゆったりとしたソファ席でくつろぎながら横浜のきらめく夜景を一望できる、まるでラウンジのようなラグジュアリーな空間。こちらでは、相模湾の太刀魚、三浦半島の伊勢エビ、横浜山本温室園の完熟トマトなど、横浜・神奈川が誇る旬の食材をふんだんに使用したコースを楽しめる。
コースのメインにいただけるのは、「黒毛和牛横濱ビーフフィレ肉」を使用し、横浜の伝統料理である「牛鍋」へのリスペクトを込めたこだわりの1品。横浜の食文化を感じる贅沢なコースをいただきながら、壮大な光と音の演出、横浜の美しい夜景とともに、特別なひとときを過ごしてみては。
店舗・プラン詳細
店名：フレンチ「ベイ・ビュー」／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
住所：神奈川県横浜市西区北幸1-3-23 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ28F
■おすすめプラン
横浜開港祭2026 特別ディナー(6/2限定)
利用可能人数：2〜4人
提供日：2026/06/02
料金：32,000円（税・サービス料込）
写真：RISTORANTE E’VOLTA-UnicoPolo-／三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア
2026年6月1日（月）〜2日（火）に、横浜・臨港パークを中心に開催される「横浜開港祭」。目玉となるのは、6月2日（火）の夜に打ち上がる花火。そこで、夜空に開く花火を食事とともに堪能できる、限定ディナーをご紹介。混雑を気にせず、優雅に花火鑑賞を楽しめるディナーはいかが？
RISTORANTE E’VOLTA -Unico Polo-／三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア（みなとみらい）
みなとみらい駅より徒歩すぐ、三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア20階の「RISTORANTE E’VOLTA -Unico Polo-」。花火を眺めながら楽しめるのは、パスタや肉料理、ドルチェなど、充実の全7皿コース。
ディナーの始まりは乾杯酒で華やかに。神奈川県の地産地消をベースとしたコースでは、カルパッチョやスペシャリテの「ラビオローネ」などが続き、メインには「常陸牛の炭焼き」が登場。それぞれの料理にはサマートリュフやドライマンゴー、ピーチなどが使用され、花火とともに夏を味わうことができる。
開放的な雰囲気の中で、思い出に残るひとときを楽しんで。
店舗・プラン詳細
店名：RISTORANTE E’VOLTA -Unico Polo-／三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア
住所： 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3 三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア20F
■おすすめプラン
【6月2日開港祭花火大会】花火大会鑑賞席＆特別ディナーコース+乾杯酒+花火大会特別席(6/2限定)
利用可能人数：2人
提供日：2026/06/02
料金：13,200円（税・サービス料込）
Merengue Makana マリン＆ウォーク店（馬車道）
マリン＆ウォークヨコハマ内の「Merengue Makana」からは、窓際の特等席で花火をたっぷりと堪能できるディナーが登場。「ハワイアンBBQチキン」や「スパムフライドライス」など、夏らしいラインナップを楽しめるほか、デザートにはメレンゲをたっぷりと使用したふわふわのパンケーキを1人1枚いただける。パンケーキは4種類からお好きなものをチョイスして。
また、生ビールやスパークリングワインなどが2.5時間飲み放題。好みのドリンクを片手に花火を眺めれば、特別な思い出になること間違いなし。リザーブはお早めに。
店舗・プラン詳細
店名：Merengue Makana マリン＆ウォーク店
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 パシフィコ横浜展示ホール2階海側
■おすすめプラン
【横浜開港祭プラン】チキンや選べるパンケーキなど+2.5時間飲み放題+窓際確約(6月2日18時入店限定)
利用可能人数：2〜4人
提供日：2026/06/02
料金：7,000円（税・サービス料込）
ミクニ ヨコハマ（横浜）
横浜駅から徒歩3分、スカイビルの29階に位置する「ミクニ ヨコハマ」。窓側の花火鑑賞専用席からは打ち上げ花火はもちろん、横浜ベイエリアからみなとみらいまで、横浜の街も一望することができる。
こちらでいただけるのは、オマール海老や和牛など豪華な食材を使用した贅沢なディナー。地産地消の採れたて野菜やハーブを使用した、美しい全5皿のフレンチを楽しめる。メッセージプレートでお祝いもできるから、花火が彩る特別な夜にぴったり。
名店のフレンチとともに、ゆったりと花火を楽しんで。
店舗・プラン詳細
店名：ミクニ ヨコハマ
住所： 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 スカイビル29F
■おすすめプラン
【6/2限定★Diner de HANABI】オマール海老や和牛など全5皿+メッセージプレート
利用可能人数：2〜4人
提供日：2026/06/02
料金：20,000円（税・サービス料込）
高ようじ みなとみらい（新高島）
新高島駅から徒歩1分という好立地にある「横浜シンフォステージ」26階の「高ようじ みなとみらい」。みなとみらいの絶景を一望できる、落ち着いた雰囲気の店内で楽しめるのは、和の伝統に洋の要素を取り入れたフュージョン料理の数々。
横浜開港祭記念ディナーでは、先付けの3種盛り合わせを皮切りに、鮮魚のお造り、甘鯛の松笠揚げなど、こだわりの詰まった和食を堪能できる。メインには黒毛和牛の西京漬けが登場し、締めくくりには「鰻と薯蕷（とろろ）御飯」や本日のデザートまで。花火を楽しむ特別なひとときにぴったりな、贅沢なディナーをぜひ選んでみて。
店舗・プラン詳細
店名：高ようじ みなとみらい
住所： 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目1番2号 京急 EXホテル みなとみらい横浜26階
■おすすめプラン
【2026年6月2日限定！横浜開港祭記念ディナー】一隅ーICHIGU+乾杯スパークリングワイン
利用可能人数：2〜4人
提供日：2026/06/02
料金：13,000円（税・サービス料込）
フレンチ「ベイ・ビュー」／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ（横浜）
横浜駅から徒歩1分、「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」の最上階に位置する「ベイ・ビュー」は、ゆったりとしたソファ席でくつろぎながら横浜のきらめく夜景を一望できる、まるでラウンジのようなラグジュアリーな空間。こちらでは、相模湾の太刀魚、三浦半島の伊勢エビ、横浜山本温室園の完熟トマトなど、横浜・神奈川が誇る旬の食材をふんだんに使用したコースを楽しめる。
コースのメインにいただけるのは、「黒毛和牛横濱ビーフフィレ肉」を使用し、横浜の伝統料理である「牛鍋」へのリスペクトを込めたこだわりの1品。横浜の食文化を感じる贅沢なコースをいただきながら、壮大な光と音の演出、横浜の美しい夜景とともに、特別なひとときを過ごしてみては。
店舗・プラン詳細
店名：フレンチ「ベイ・ビュー」／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
住所：神奈川県横浜市西区北幸1-3-23 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ28F
■おすすめプラン
横浜開港祭2026 特別ディナー(6/2限定)
利用可能人数：2〜4人
提供日：2026/06/02
料金：32,000円（税・サービス料込）