Weverse、新代表取締役就任 韓国大手IT企業・NHN出身のヤン・ジュイル氏「さらなる飛躍に寄与する」
公式ファンプラットフォーム・Weverseを運営する「Weverse Company」は、ヤン・ジュイル氏を新代表取締役に任命した。ヤンは、6月1日にWeverse Company 代表取締役に就任する。
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新たな代表取締役の選任は、Weverseがファンダムプラットフォーム分野を切り開いたリーディングブランドとして、サービスを一層高度化し、事業実行力を強化することを目的とした成長戦略の一環となる。
新代表のヤン氏は、韓国の大手IT企業であるNHNの開発者としてキャリアをスタートし、チケットサービスを展開するNHN ticketLINKや音楽ストリーミングサービスを手掛けるNHN Bugs、旅行代理店・NHN旅行博士の代表取締役を歴任してきた。その後、Kakaoの副社長（Kakao Talk部門長）やブロックチェーン関連事業 Ground Xの代表取締役、総合ポータルサイトを運営するAXZの代表取締役などを歴任し、コンテンツとプラットフォームサービスの運営、戦略策定分野で重要な役割を果たしてきた。
Weverseは、アーティストと全世界のファンが交流できるコミュニティサービスであり、ファンのためのメディアコンテンツ提供やアーティスト公式商品（MD）の販売、リアルタイムのライブストリーミング視聴など、ファンダム活動に必要なすべてのサービスを一箇所で提供するプラットフォーム。 2019年6月にローンチして以来、Weverseには2026年4月現在で180組以上のアーティストが参加しており、累計アプリダウンロード数は1.5億件を超えている。
また、世界中から毎月1000万人以上のユーザーがアクセスするメガプラットフォームへと成長を遂げている。サービス開始から8年目を迎え、グローバルエンターテインメント市場におけるファンダムプラットフォームサービスのリーディングブランドとして事業の更なる高度化に向けた新たな飛躍の時期を迎えている。
Weverse Companyは「ヤン新代表は、これまでポータルサイト、音楽、メッセンジャー、チケットサービスなど、ITの各分野で幅広い経験を積んできました。これらの多様なITサービス分野で培った経験が、Weverseのさらなる飛躍に寄与することを期待し、今回採用にいたりました。今後は、グローバルなファンダムプラットフォーム市場で新たな標準を確立し、持続可能な成長構造の構築に注力する計画です」とコメントした。
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新たな代表取締役の選任は、Weverseがファンダムプラットフォーム分野を切り開いたリーディングブランドとして、サービスを一層高度化し、事業実行力を強化することを目的とした成長戦略の一環となる。
Weverseは、アーティストと全世界のファンが交流できるコミュニティサービスであり、ファンのためのメディアコンテンツ提供やアーティスト公式商品（MD）の販売、リアルタイムのライブストリーミング視聴など、ファンダム活動に必要なすべてのサービスを一箇所で提供するプラットフォーム。 2019年6月にローンチして以来、Weverseには2026年4月現在で180組以上のアーティストが参加しており、累計アプリダウンロード数は1.5億件を超えている。
また、世界中から毎月1000万人以上のユーザーがアクセスするメガプラットフォームへと成長を遂げている。サービス開始から8年目を迎え、グローバルエンターテインメント市場におけるファンダムプラットフォームサービスのリーディングブランドとして事業の更なる高度化に向けた新たな飛躍の時期を迎えている。
Weverse Companyは「ヤン新代表は、これまでポータルサイト、音楽、メッセンジャー、チケットサービスなど、ITの各分野で幅広い経験を積んできました。これらの多様なITサービス分野で培った経験が、Weverseのさらなる飛躍に寄与することを期待し、今回採用にいたりました。今後は、グローバルなファンダムプラットフォーム市場で新たな標準を確立し、持続可能な成長構造の構築に注力する計画です」とコメントした。