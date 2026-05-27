トライアルホールディングス<141A.T>は、２６年６月期業績予想が市場予想に届かなかったことなどを受けて下値模索の動きにあるが、実態面から見直し余地は大きく早晩出直りへと転じそうだ。



九州を地盤に全国に店舗を展開するディスカウントストア大手。２５年７月に総合スーパーの西友を買収したことで企業規模が大幅に拡大しており、今年５月１４日に発表した第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）連結決算は、売上高１兆３６億円（前年同期比６７．３％増）、営業利益２２９億４３００万円（同７０．４％増）と大幅増収増益となった。



第３四半期までの業績好調を受けて、会社側では２６年６月期通期業績予想について売上高を１兆３２２５億円から１兆３４２５億円（前期比６７．０％増）へ、営業利益を２５４億円から２８０億円（同３２．７％増）へ上方修正した。ただ、営業利益で３００億円強を見込んでいた市場予想を下回ったことで失望感から売られており、５月中旬からの下落につながったようだ。



もっとも、西友とのＰＭＩ（統合プロセス）はスピード感を持って進められており、既存店売上高は２５年１０月以降前年比プラスを継続。また、人件費を中心としたコストコントロールも進み、業績に好影響を与えている。調査機関によっては２７年６月期営業利益４００億円強を見込むところもあり、株価は早晩、こうした好実態を織り込む動きへ向かいそうだ。（温羅）



出所：MINKABU PRESS