「なんだかんだ今年も履いてる」エア マックス ココ人気は続く？ ナイキサンダル比較
毎年夏になると人気を集めるナイキの『エア マックス ココ』。「エアクッションが楽」と女性を中心にその声が定着し、近年は選ぶ人が増えている。街でも旅行でも使いやすく、「結局これに戻る」という声も少なくない。サンダル選びで迷ったときに、まず候補に上がる1足になりつつある。今回はナイキの人気サンダルから、使い方で選べる3モデルをピックアップ。
【写真】見た目重視ならココ？ 歩きやすさならキャニオン？ ナイキサンダル比較
■街でも旅行でもこれでいい『エア マックス ココ』
厚底で存在感はあるのに、履いてみると意外と合わせやすく、旅行や買い物の日につい手が伸びる。「ラクなのにコーデが決まりやすい」バランス感から、毎年夏になると履きたくなる人が多いのも納得の1足。
【使用シーン】
・街歩き、旅行、買い物
・ワンピ〜パンツまで幅広く合わせたい日
【レビューで人気の理由】
・Airクッションでスニーカー感覚のラクさ
・厚底で自然にスタイルアップ
・ドローコードでフィット調整しやすい
■長時間歩く日・アウトドアなら『キャニオン』
フェスや旅行はもちろん、テーマパークやショッピングモールなど、歩く時間が長くなりそうな日に選びやすい1足。ゴツめデザインなので、シンプルな服装でも足元に存在感が出る。
【使用シーン】
・旅行、フェス、テーマパーク
・長時間歩く予定の日
【レビューで人気の理由】
・足をしっかり固定できて安定感が高い
・厚めソールで歩行時の負担を軽減
・スポーティなデザインがコーデのアクセントになる
■エアマックスココとキャニオン、選ぶなら？
どちらもクッション性のある人気サンダルだが、履き心地や使いやすさには違いがある。『エア マックス ココ』は、柔らかめの履き心地と厚底デザインが特徴。街歩きや旅行、普段使いまで幅広く合わせやすい。
一方の『キャニオン』は、足をしっかり固定できるホールド感が魅力。長時間歩く日やアウトドアシーンとも相性がいい。迷ったらココ、たくさん歩くならキャニオンを選ぶのがよさそうだ。
■ちょっとそこまでならこれ『カーム サンダル』
『エア マックス ココ』や『キャニオン』ほど存在感は強くないけど、そのぶん日常に自然になじみやすい。近所への買い物やカフェ、公園など、「今日はラクな靴がいい」という日にちょうどいい1足。長時間歩く用途には向かないけど、軽さや気軽さを重視するならかなり使いやすい。
【使用シーン】
・近所への買い物、カフェ、公園
・サッと履いて出かけたい日
【レビューで人気の理由】
・軽く柔らかい履き心地
・シンプルで服を選びにくい
・脱ぎ履きがラクで気軽に使いやすい
『エア マックス ココ』は、厚底デザインとラクな履き心地のバランスから、流行りを超えて定番寄りの存在になりつつある。毎年夏になると履いている人を見かけるのも納得。街歩きや旅行なら『ココ』、長時間歩くなら『キャニオン』、気軽さ重視なら『カーム』など、それぞれ使いやすさにも違いがある。暑い日が増えてきて「そろそろサンダルが欲しい」と感じている人は、使うシーンに合わせて選んでみるのもよさそうだ。
【写真】見た目重視ならココ？ 歩きやすさならキャニオン？ ナイキサンダル比較
■街でも旅行でもこれでいい『エア マックス ココ』
【使用シーン】
・街歩き、旅行、買い物
・ワンピ〜パンツまで幅広く合わせたい日
【レビューで人気の理由】
・Airクッションでスニーカー感覚のラクさ
・厚底で自然にスタイルアップ
・ドローコードでフィット調整しやすい
■長時間歩く日・アウトドアなら『キャニオン』
フェスや旅行はもちろん、テーマパークやショッピングモールなど、歩く時間が長くなりそうな日に選びやすい1足。ゴツめデザインなので、シンプルな服装でも足元に存在感が出る。
【使用シーン】
・旅行、フェス、テーマパーク
・長時間歩く予定の日
【レビューで人気の理由】
・足をしっかり固定できて安定感が高い
・厚めソールで歩行時の負担を軽減
・スポーティなデザインがコーデのアクセントになる
■エアマックスココとキャニオン、選ぶなら？
どちらもクッション性のある人気サンダルだが、履き心地や使いやすさには違いがある。『エア マックス ココ』は、柔らかめの履き心地と厚底デザインが特徴。街歩きや旅行、普段使いまで幅広く合わせやすい。
一方の『キャニオン』は、足をしっかり固定できるホールド感が魅力。長時間歩く日やアウトドアシーンとも相性がいい。迷ったらココ、たくさん歩くならキャニオンを選ぶのがよさそうだ。
■ちょっとそこまでならこれ『カーム サンダル』
『エア マックス ココ』や『キャニオン』ほど存在感は強くないけど、そのぶん日常に自然になじみやすい。近所への買い物やカフェ、公園など、「今日はラクな靴がいい」という日にちょうどいい1足。長時間歩く用途には向かないけど、軽さや気軽さを重視するならかなり使いやすい。
【使用シーン】
・近所への買い物、カフェ、公園
・サッと履いて出かけたい日
【レビューで人気の理由】
・軽く柔らかい履き心地
・シンプルで服を選びにくい
・脱ぎ履きがラクで気軽に使いやすい
『エア マックス ココ』は、厚底デザインとラクな履き心地のバランスから、流行りを超えて定番寄りの存在になりつつある。毎年夏になると履いている人を見かけるのも納得。街歩きや旅行なら『ココ』、長時間歩くなら『キャニオン』、気軽さ重視なら『カーム』など、それぞれ使いやすさにも違いがある。暑い日が増えてきて「そろそろサンダルが欲しい」と感じている人は、使うシーンに合わせて選んでみるのもよさそうだ。