中国のSNS・小紅書（RED）に25日、「日本のごみ分別は水の無駄遣いか」との投稿があり、反応が寄せられている。

日本で生活を始めて半月だという投稿者の女性が先日、「ごみを捨てるたびに容器を洗わないといけなくて本当に面倒」と愚痴をこぼしたところ、日本人の友人から「私もめちゃくちゃ面倒！ごみを出すたびに疲れる」「ヨーグルトやカップ麺の容器も全部水洗いしないといけないから」との返信があったという。

また、女性が「こういう物（ごみ）を洗うのは水の無駄遣いじゃない？」と尋ねると、友人は「水は貴重な資源なのに、ごみを洗うのに使うのは変」と同調しつつ、「でも分別しないと収集してもらえないから仕方ない」「本当は私が怠け者なだけ（笑）」などと応じたという。

女性は「自動翻訳アプリのおかげで、実は地元の人も面倒だと思っている本音が聞けて良かった」と感想をつづっている。

この投稿には、主に日本在住のユーザーからコメントが寄せられており、「本当に面倒。デリバリーの容器も洗って捨てないといけない」「え？洗わないといけないの？そのまま燃えるごみに出せばいいじゃん」「別に洗わなくてもいい。誰かが見てるわけでもあるまいし。ごみ収集業者が一つひとつ袋を開けて確かめてると思うのか？」「燃やせば同じ。私は基本的に洗わない。ペットボトルは通勤のついでに駅のごみ箱に捨てればいい」といった声が上がった。

また、分別について「私はやるとしたら燃えるごみと燃えないごみ、あと瓶は分けるくらい」「私は分別したことない。全部まとめて捨ててる。そんな面倒なことを考えているほど暇じゃない」「家電製品やガラスを除いて全部まとめて燃えるごみに捨ててる」「燃えるごみは燃やした時に有害物質が比較的少ない物、燃えないごみは有害物質が比較的多い物。実際は何でも燃やせば燃えるんだよ」といった声もあった。

一方で、「私が住んでるところはごみの分別は不要だけど？」とのコメントや、チューブや食品トレーなど臭いや汚れが取れない物は不燃ごみではなく可燃ごみに出すよう書かれた日本語の案内の写真をアップして「自治体による」と指摘する声も見られた。

このほか、「日本のごみ分別では牛乳パックは別に回収されて、その場合は洗う必要がある。でも（牛乳パックは）燃えるごみとして捨てることもできる。まあ、そんなことをするのは環境意識がすごく高い人だけだろうけど」「根本的な原因は、日本政府がごみ処理にかかる費用をケチって国民に押し付けていること」「少し前までは日本のごみ分別は先進的だったけど、今ではむしろ後れてる。国内の火力発電所は今では燃やすごみが足りないほどだ」といったコメントも書き込まれていた。（翻訳・編集/北田）