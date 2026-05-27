橋下徹氏、「違うと思う」阿部慎之助氏の監督辞任めぐり「許されない」にポスト連投「社会的制裁が強すぎれば…」
元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏が26日、自身のXを更新。阿部慎之助氏の読売ジャイアンツの監督辞任について言及した。
【写真】「違うと思う」阿部慎之助氏の監督辞任めぐりポスト連投した橋下徹氏
阿部前監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。また娘本人がしたためた手紙では「チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよとの説明書きがなされ、それでお電話をさせて頂きました」など通報に至った経緯を説明していた。
橋下氏は、読売巨人軍の山口寿一オーナーが阿部氏の辞任申し出について「監督を続けることは許されない」とコメントしたと報道する記事を引用。「違うと思う」「今、児童相談所・警察は初動において子供保護のためには過剰気味に動く。その後当事者からきちんと説明があれば社会は許すべき」と述べた。
続けて投稿。「児童相談所・警察の動きで社会的制裁が強すぎれば、児童相談所・警察は過剰気味に動けない。僕は知事・市長時代、あとから間違っていたとしても過剰気味に子供保護に動くように指示を出した」。
「もし児童相談所の対応が間違っていたなら、知事・市長が謝ると。その時に厳しく対応せずに子供の命が失われて後から後悔するよりも、間違ってもいいから過剰に対応して、間違っていれば謝ればいいと。児童相談所・警察は子供を保護するためなら過剰気味に動けばいい。しかしその後の当事者の説明で、家庭内で対応できそうであれば、社会は家庭に委ねるべき。過剰な社会的制裁は、むしろ児童相談所や警察の動きを鈍らせる」。
「ファン商売である巨人も、世間からの反発を気にしてこのような対応を取らざるを得ない。あとは社会の反応次第。阿部さんの子供さんを守るためには、社会が阿部さんに反省を求めつつも許していくべき」とつづっていた。
【写真】「違うと思う」阿部慎之助氏の監督辞任めぐりポスト連投した橋下徹氏
阿部前監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。また娘本人がしたためた手紙では「チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよとの説明書きがなされ、それでお電話をさせて頂きました」など通報に至った経緯を説明していた。
続けて投稿。「児童相談所・警察の動きで社会的制裁が強すぎれば、児童相談所・警察は過剰気味に動けない。僕は知事・市長時代、あとから間違っていたとしても過剰気味に子供保護に動くように指示を出した」。
「もし児童相談所の対応が間違っていたなら、知事・市長が謝ると。その時に厳しく対応せずに子供の命が失われて後から後悔するよりも、間違ってもいいから過剰に対応して、間違っていれば謝ればいいと。児童相談所・警察は子供を保護するためなら過剰気味に動けばいい。しかしその後の当事者の説明で、家庭内で対応できそうであれば、社会は家庭に委ねるべき。過剰な社会的制裁は、むしろ児童相談所や警察の動きを鈍らせる」。
「ファン商売である巨人も、世間からの反発を気にしてこのような対応を取らざるを得ない。あとは社会の反応次第。阿部さんの子供さんを守るためには、社会が阿部さんに反省を求めつつも許していくべき」とつづっていた。