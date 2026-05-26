イトーヨーカ堂（以下、イトーヨーカドー）は、オリジナル冷凍食品ブランド「EASE UP（イーズアップ）」（「EASE UP」は、「手間抜き」出来て「本格的に美味しい」食事を1人様用サイズで「簡単」にレンジアップだけで楽しめるイトーヨーカドーが展開するオリジナル冷凍食品（一部、ガスコンロ・IH調理が必要な商品もある））から、同ブランド初となるスイーツ商品「EASE UP アサイーボウル」を、5月25日からイトーヨーカドー、ヨークフーズ、ヨークマート、ヨークプライスの196店舗で順次発売した。

近年、アサイーボウルは健康志向の高まりを背景に、アサイー由来の鉄分・カルシウム・ポリフェノールなどの栄養素に加え、フルーツをたっぷり楽しめる点が支持され市場は拡大している。

また、SNSを中心に若年層や健康意識の高い層から支持を集め、専門店の出店が広がるとともに、自宅で手軽に楽しめる冷凍スイーツのニーズも高まっている。

こうした背景を踏まえ、イトーヨーカドーは「専門店品質を冷凍食品で再現する」をテーマに、本格的なアサイーボウルを家庭で手軽に楽しめる商品として開発した。



「EASE UP アサイーボウル」

「EASE UP アサイーボウル」は、なめらかな口当たりのアサイーをベースに、厳選したフルーツやトッピングを組み合わせ、食感と風味の両面で満足感のある味わいに仕上げた。スイーツとしてはもちろん、朝食や間食、軽食シーンにもおすすめの商品になっている。

さらに同商品は、2022年「MISS JAPAN」に選出され、「食」と「美」をテーマに活動する小嶋氏の監修のもと開発した。素材選定から商品設計、パッケージデザインにいたるまで、一貫したコンセプトで仕上げている。

イトーヨーカドーは今後も、消費者の声に寄り添った商品開発を通じて、日常をより楽しく、豊かで便利にする商品・サービスの提供を目指していく考え。

「EASE UP MISS JAPAN小嶋 栞監修 アサイーボウル190g」は、ブラジル産アサイーに4種（バナナ・ストロベリー・パイン・ブルーベリー）の果実をトッピングした、本格仕様のアサイーボウル。自宅でも手軽に、専門店のような味わいを楽しめる。

［小売価格］753円（税込）

［発売日］5月25日（月）から順次

イトーヨーカ堂＝https://www.itoyokado.co.jp