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YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】休日のリアルなズボラ飯！簡単なのに旨すぎるポン酢飯」と題した動画を公開しました。動画では、調味料の「ポン酢」をフル活用して作る、安くて手軽で美味しい休日のズボラ飯3食を紹介しています。



朝ごはんは、1食約260円で作れる「鯖マヨポン酢丼セット」。鯖の水煮缶を無駄なく使い切り、汁は即席の味噌汁に活用します。身の部分はマヨネーズとポン酢、ブラックペッパーで和えてご飯にトッピングし、中央に卵黄を落としてキムチを添えれば完成です。鯖缶のダシが出た味噌汁について、「これが飲みたいがために鯖缶を食べてる気がします」と大絶賛。メインの丼も「これは間違いない美味しいやつです」と食欲をそそる食べっぷりを見せました。



昼ごはんは、1食約170円の「ポン酢でしっとり焼き飯」。みじん切りにした玉ねぎとしめじを炒め、卵とご飯を加えてさらに炒め合わせます。にんにくと創味シャンタンでコクを出しつつ、ポン酢と少量の砂糖を加えることで、酸味がマイルドになりさっぱりとした味わいに仕上がっています。



夜ごはんは、1食約410円で作れる「ナスと豚コマのポン炒め定食」。豚コマ肉と乱切りにしたナスに片栗粉をまぶして炒め、料理酒で蒸し焼き風にして中までしっかりと火を通します。小松菜を加え、最後にポン酢と砂糖で味付けして完成です。「ナスを蒸し焼き風にしたのでジュワトロ食感で激ウマでした!!」と大満足の表情で実食する姿が収められています。



休日の献立に迷った際や、食費を抑えつつ満足感のある食事がしたいときは、ポン酢を活用した簡単で美味しいズボラ飯を試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［鯖マヨポン酢丼セットの材料］

・ご飯 1杯分

・鯖の水煮缶 1缶

・マヨネーズ 適量

・ポン酢 適量

・ブラックペッパー 適量

・卵 1個

・キムチ 適量

・乾燥わかめ 適量

・水 適量

・味噌 適量



［作り方］

1. 冷凍ご飯などを温めて解凍しておく。

2. 鯖の水煮缶を開け、汁のみを味噌汁用の器に移す。

3. 鯖の身をお皿に移してフォークなどで細かくつぶし、マヨネーズ、ポン酢、ブラックペッパーを加えてよく和える。

4. 丼にご飯を盛り、その上に3の鯖をまんべんなく乗せる。

5. 卵を卵黄と卵白に分け、卵白は味噌汁用の器へ入れ、卵黄をご飯の中央に乗せる。お好みで横にキムチを添える。

6. 味噌汁用の器に乾燥わかめ、水、味噌を加え、電子レンジ（600W）で2分加熱する。加熱後、軽く混ぜ合わせたら完成。